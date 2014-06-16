شروع مصنع صيدال للأنسولين بقسنطينة في الإنتاج قبل نهاية 2018

شريط الاخبار
وفاة مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة نسبة النجاح في الـ"باك" 56.07 بالمائة نتعامل مع الجزائر بقاعدة رابح - رابح في مناخ اقتصادي خصب 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية تفتقر إلى المخطط الداخلي للتدخل وزارة الدفاع تعذر حداد وبليكز لإتمام أشغال مشروعهما في قسنطينة ارتفاع أسعار الأثاث بـ 30 بالمائة جمعية التجار والحرفيين تثمن قانون الإعفاء من الغرامات الضريبية الداخلية تضيّق على الأميار لمنعهم من استغلال المال العام في حملات انتخابية مسبقة بولنوار يثمن قرار الحكومة بفصل المال عن السياسة وزارة التضامن تكشف عن قائمة الإعانات للمسنين العرب يؤجّلون اجتماعهم الطارئ حول فلسطين توقيف 18 ألف شخص في 16101 قضية تتعلق بمختلف الجنح حملة تبون قطيعة بين الدولة ورجال المال المزيّفين اسنتيو تطالب بن غبريت ووالي بلعباس بالتدخل الحكومة تأمر الولاة بجرد المشاريع المتأخرة نحو سحب آلاف القطع الأرضية من المستثمرين الوهميين هذه تفاصيل التجنيد في صفوف الدرك الاطلاع على نتائج البكالوريا بتشكيل الرمز #567* زوال اليوم مصالح الأمن تستنفر المعابر الحدودية لمنع عودة الدواعش أمبيا تؤكد أن مناضلي الحزب هم من سحبوا الثقة من بطاش مساهل في الإمارات ومصر لبحث سبل حلحلة الأزمة الخليجية نطالب بتنظيم ندوة وطنية حول إعادة النظر في المنظومة القانونية للاستثمار خلاطون و انتهازيون يقودون حملة ضد تبون وزير السياحة يبرر أسباب هجرة الجزائريين للاصطياف في الخارج! مساهل يشدد على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأولويات أفسيو في عين الإعصار وأعضاء بارزون تطالهم الإعذارات إدراج نظام أل ام دي في جامعة التكوين المتواصل قريبا توزيع جزء كبير من سكنات عدل 2 العام المقبل الأمن الوطني يعمم عمل الفرق المبحرة بمختلف الموانئ مكتتبو أل بي بي يطالبون بمراجعة سعر السكن وتمكينهم من الدفع الشهري تعويض 9 فلاحين متضررين من الحرائق بذراع الميزان وتيميزار نريد محاكمات شعبية للفاسدين أحزاب الموالاة تخشى الاصطفاف مع الحكومــــــــــــــة في حربها ضد حداد الإطاحة ببارون تهريب قطع الغيار ومعدات طبية بتلمسان تي أل أس كونتاكت يُخلف مواعيد إرجاع جوازات سفر الجزائريين! وزارة الصناعة تستدعي الفاعلين في قطاع السيارات لإعادة صياغة دفتر الشروط دبلوماسي موريتاني يدعو الجزائر والمغرب لفتح الحدود بينهما مجمّع أو تي أر أش بي متورط في تزوير الفواتير بميناء وهران المخزن يجند ألف مغربي لمنع احتكاك الصحراويين بمتظاهري حراك الريف طوارئ بمفتشية البيطرة عقب اكتشاف 190 إصابة بالحمى المالطية
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. شروع مصنع صيدال للأنسولين بقسنطينة في الإنتاج قبل نهاية 2018

شروع مصنع صيدال للأنسولين بقسنطينة في الإنتاج قبل نهاية 2018

  25 جويلية 2017 - 13:31   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
شروع مصنع صيدال للأنسولين بقسنطينة في الإنتاج قبل نهاية 2018

كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال ياسين  تونسي الإثنين بالجزائر العاصمة أن أول قارورة لمادة الأنسولين المنتجة  في إطار الشراكة بين المجمع ومخابر نوفونورديسك الدانماركية بمصنع قسنطينة  ستنزل إلى السوق الوطنية خلال السداسي الأول من سنة 2018 .

 وأكد الرئيس المدير العام للمجمع لوأج "أن أول قارورة لمادة الأنسولين التي  ينتجها المجمع بمصنع قسنطينة في إطار الشراكة مع مخابر نوفو نورديسك  الدانماركية ستنزل إلى السوق الوطنية خلال السداسي الأول من سنة 2018 وذلك بعد
خضوع الحصة الأولى من هذه المادة إلى التسجيل والمطابقة خلال السداسي الثاني  من سنة 2017".
  وتتراوح القدرة الإنتاجية الإجمالية للمصنع لهذا النوع من مادة الأنسولين  البشرية في شكل قارورة بسعة 10 ملل -حسب ذات المسؤول- بين 2 إلى 2.5 مليون  وحدة بيع سنويا أي بما يحقق تلبية للاحتياجات الوطنية بنسبة 100 بالمائة و
يسمح للمجمع بالتوجه بعد ذلك نحو التصدير إلى بعض الدول الإفريقية والعربية,  يضيف قائلا.
وأكد السيد تونسي بأن مصنع قسنطينة الذي خضع للتهيئة سنة 2012 سخرت له كل  الإمكانيات والوسائل اللازمة لمواصلة المشروع في أحسن الظروف مما سهل -كما  أضاف -دخوله في شهر ابريل الفارط مرحلة تجريبية للإنتاج والتحضير لمرحلة  التسجيل والمطابقة خلال السداسي الثاني من سنة 2017 .
وفي رده عن سؤال يتعلق بتأخر انجاز المشروع الذي يعود إلى سنة 2012 أوضح  السيد تونسي بأن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى "تسجيل المشروع في بدايته في  إطار تقديم مخابر نوفو نورديسك المساعدة التقنية للجزائر فقط وليس مشروع  استثماري", مؤكدا بأنه قدم منذ شهر ابريل الفارط مشروع إلى وزارة الصناعة  والمناجم يقضي بانشاء شركة مختلطة بين المجمع وهذا المخبر لإنتاج مادة  الأنسولين والخراطيش بقسنطينة يرافقه مشروع إنتاج الأقلام بولاية البليدة مما  سيعطي لهذا المشروع الواسع -حسبه- "شراكة جديدة كاملة بين الجزائر والمخابر  الدانماركية".
ويرى في ذات السياق أن الانتقادات الموجهة للمجمع بخصوص تعطل إنطلاق هذا  المشروع "غير مؤسسة" خاصة و أن اجراءات انتاج مادة الأنسولين الموجهة لمرض  مزمن (السكري) تأخذ وقت طويل كما تتطلب تقنية عالية تخضع لمعايير الجودة  والكفاءة لضمان التحكم في هذه الصناعة على المدى الطويل, مشيرا في ذات الوقت  إلى التكوين والتكوين المتواصل الذي ضمنته المخابر الدانماركية الرائدة في هذا  المجال لإطارات المجمع بوحداته الثلاثة (اثنتين بقسنطينة والثالثة بالبليدة)  بكل من الدانمارك وفرنسا.
وبخصوص انتاج الأقلام (السكري) بولاية البليدة قال السيد تونسي أن نسبة تقدم  المشروع بلغت 40 بالمائة وسيدخل المصنع الخدمة مع نهاية 2018 مما سيمثل -كما  ذكر-"شراكة كاملة بين الجزائر والدنمارك لإنتاج مادة الأنسولين والخراطيش  والأقلام بقيمة استثمار قاربت 5 مليار دج".

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات