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بعد إدراجها ضمن القائمة المعنية برخص الاستيراد

دعم حكومي لمصدّري مواد التجميل والتنظيف لاقتحام الأسواق الإفريقية

  25 جويلية 2017 - 20:38   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
دعم حكومي لمصدّري مواد التجميل والتنظيف لاقتحام الأسواق الإفريقية

أعلنت الحكومة عن دعمها لمنتجي ومصدري مواد التجميل والتنظيف، قصد النهوض وتطوير هذا النشاط وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه، بعدها نحو تصدير هذه المواد التي أدرجتها وزارة التجارة مؤخرا ضمن المنتوجات المعنية برخص الاستيراد.

 

أكد وزير التجارة الساسي أحمد عبد الحفيظ، على ضرورة الاهتمام بالجودة والنوعية ورفع إمكانات البحث والتطوير في منتجات مواد التجميل والتنظيف، داعيا جميع المنتجين، خلال ترأسه بالشركة الجزائرية للمعارض والتصدير  صافكس  اجتماعا لخلية الإنصات والمتابعة للمنتجين والمصدرين لهذه المواد، بحضور ممثلي وزارات كل من الصناعة والمناجم، المالية، إلى الحفاظ على صحة المواطن، لا سيما أن هذه المواد قد تشكل خطرا حقيقيا ومباشرا على صحة المستهلك لو يتم التلاعب في طريقة إنتاجها، مثمنا في الوقت ذاته، الجهود المبذولة من طرف المنتجين، وهذا ما يتناسب والاستراتيجية الوطنية في تخفيض أعباء الواردات ورفع حصص التصدير خارج المحروقات على حد قوله.

في السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة رفع نسبة الإدماج المحلي في المنتوجات، حفاظا على المواد المدعمة وحماية الاقتصاد الوطني وكذا احتياطي الصرف، كما قدم المسؤول الأول عن قطاع التجارة في الجزائر توجيهاته لإطارات القطاع بمرافقة المنتجين والمصدرين ومتابعتهم عن قرب، وكذا تقديم كل التسهيلات التي يخولّها القانون، مؤكدا أنه سيتم فتح حوار مع باقي القطاعات التي لها صلة بالموضوع. 

عرف اللقاء الاستشاري الموسع تقديم نظرة عامة عن برنامج الحكومة الداعي لدعم المنتوج الوطني وكذا توجيهات الوزير الأول عبد المجيد تبون، فيما يخص تشجيع وتطوير المنتوج الوطني، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث قدم المتعاملون الاقتصاديون عرض حال تفصيلي حول جملة من المشاكل التي تعترض الفاعلين في ميدان الإنتاج وعلى رأسها المواد الأولية المستعملة، إضافة إلى طلب الدعم والمرافقة من قطاع التجارة، من أجل رفع عمليات التصدير إلى الخارج، خاصة داخل القارة الإفريقية التي تعد سوقا واعدا حسب المتدخلين، كما تم تخصيص جزء من الاجتماع لتقييم مدى تنفيذ الأعمال التي تم الشروع فيها لمصلحة المنتجين ودراسة المواضيع ذات الطابع الوزاري المشترك التي تقع على عاتق باقي القطاعات المعنية.

كانت وزارة التجارة قد أدرجت مواد التنظيف والتجميل بكل أنواعها، ضمن القائمة المعنية برخص الاستيراد، بالمقابل، يفكر العديد من مستوردي هذه المواد في فتح وحدات إنتاجية في الجزائر في محاولة منهم للاستحواذ على السوق الوطنية في هذا المجال، والحصول على الامتيازات الكبيرة التي تخصصها الحكومة للمستثمرين المنتجين، خاصة بعد قرار الحكومة بالحد من فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتوج الوطني، من خلال فتح فرص الاستثمار في القطاع الصناعي للخروج من التبعية الاقتصادية، الأمر الذي سيشجع حتما رجال المال على ولوج عالم الإنتاج والاستثمار من بابه الواسع.

لطفي ع

 

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