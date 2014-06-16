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البرنت بـ 48.82 دولارا للبرميل

أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد اجتماع أوبك

  25 جويلية 2017 - 20:48   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد اجتماع أوبك

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، حيث بلغ سعر برميل خام برنت 48.82 دولارا، ليعود بذلك سوق النفط إلى التعافي تدريجيا بعد اجتماع  أوبك  الأخير.

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا خلال تعاملات أمس، حيث سجل متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 48.82 دولارا للبرميل، أي بـ 22 سنتا بما يعادل 0.5 بالمائة بعدما زاد 1.1 بالمائة في تسوية أول أمس، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 46.57 دولارا للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار ساعات قليلة بعد اجتماع   أوبك ، وتعهدت السعودية بتقييد الصادرات اعتبارا من الشهر القادم، كما دعت المنظمة عددا من أعضائها إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج للمساعدة في تقليص فائض العرض ومعالجة الأسعار المتراجعة. كانت أسعار النفط شهدت خلال الشهر الماضي، انخفاضا حادا وصل إلى نحو 15 بالمائة عن مستويات بداية العام الجاري مع بدء تطبيق اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول  أوبك  على خفض الإنتاج النفطي بنحو بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، حيث كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول  أوبك  ومنتجون مستقلون من خارجها بقيادة روسيا، اتفقوا على تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 9 أشهر إضافية حتى نهاية مارس 2018، وهو تمديد للقرار الذى اتخذته  أوبك  نهاية نوفمبر 2016 بتخفيض الإنتاج لمدة 6 أشهر انتهت خلال شهر بنهاية شهر يونيو الماضي. في سياق ذي صلة، قال وزير النفط الكويتى، إن معدل التزام الدول الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للبترول  أوبك  بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج النفطي بلغ أكثر من 90 بالمائة.

لطفي ع

 

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