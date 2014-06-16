فيما سيُرفع رقم أعمال المجمع إلى 30 مليار دينار

صيدال يراهن على إنتاج 300 مليون وحدة مطلع 2019

خوض معركة إنتاج الأدوية الجنيسة خيار وطني

كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، ياسين تونسي، عن عزم المجمع في إطار مخطط التنمية الاستراتيجي الذي سطرته المؤسسة رفع قدرته الإنتاجية من 130 مليون وحدة بيع في الوقت الحالي إلى أكثر من 300 مليون وحدة بيع خلال سنة 2019 ورفع رقم أعمال المؤسسة من 13 إلى 30 مليار دينار خلال نفس السنة.

أوضح تونسي أن مجمع صيدال سطر مخطط تنمية استراتيجي طموح منذ سنة 2009، يتمثل في رفع قدرته الإنتاجية بعد دخول وحداته الجديدة حيز الخدمة من 130 مليون وحدة بيع في الوقت الحالي إلى أكثر من 300 مليون وحدة بيع مع حلول سنة 2019، مشيرا إلى أن المساعدات التي استفاد منها المجمع من طرف السلطات العمومية للنهوض بالإنتاج الوطني للأدوية ومرافقته في توسيع الاستثمار، مضيفا أن مجمع صيدال عانت خلال سنوات من الركود، وبفضل القروض التي تحصلت عليها من السلطات العمومية التي تجاوزت قيمتها 20 مليار دينار استطاعت أن تسطر مخطط تنمية طموح ساهم في تحقيق تطور من سنة إلى أخرى.

حسب الرئيس المدير العام يرتكز هذا المخطط على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في إنجاز وحدات جديدة للإنتاج بعضها سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، ويتعلق الأمر بكل من وحدة زمرلي بالحراش وشرشال، وهما وحدتان متخصصتان في الأصناف الجافة وقسنطينة المتخصصة في الأنواع السائلة بسعة إنتاج للثلاث تتجاوز 100 مليون وحدة بيع.

مشاريع أخرى في طريقها إلى الإنجاز، تتمثل في وحدات متخصصة بكل من قسنطينة لإنتاج مادة الأنسولين، والأدوية المضادة للسرطان بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، بالإضافة إلى إنتاج الجيل الجديد من المضادات الحيوية بوحدة المدية المتخصصة في هذا النوع من الأدوية، ليزيد من رفع القدرات الإنتاجية للمجمع مع حلول سنة 2019، وأردف المتحدث، أن هذا المخطط ساعد على تهيئة وتطوير الوحدات القديمة التي ستدخل حيز الإنتاج، بعد دخول الوحدات الجديدة حيز التنفيذ حتى لا تحدث انقطاعات في توزيع هذه المادة الحيوية، بالإضافة إلى إنشاء مركز جديد للبحث والتنمية بالمدينة الجديدة، بعد أن تم تهديم المركز القديم، في إطار بناء الجامع الكبير بالمحمدية، يضاف إلى كل هذه الإنجازات تطوير شبكة توزيع عصرية من بينها المركز الجديد بالبليدة الذي سيغطي منطقة الوسط ويساهم في تخزين المنتوج.

من بين الإنجازات الأخرى التي حققها المجمع في إطار هذا المخطط، أشار ذات المسؤول إلى مركز التكافؤ الحيوي في إطار الشراكة مع مخبر أردني رائد عالميا في هذا المجال، واصفا هذا المركز بالقيمة المضافة للمجمع، حيث سيساهم في إجراء دراسات حول مطابقة المادة الأصلية للنسخة الجنيسة وإثبات نجاعتها وفعاليتها لدى المريض.

أضاف تونسي في السياق ذاته، أن الاحتياجات المتزايدة للمجتمع وغلاء تكلفة الأدوية الأصلية تفرض على الدولة والمجمع، على غرار الدول المصنفة في نفس المستوى المعيشي للجزائر خوض معركة إنتاج الأدوية الجنيسة التي وضعها المجمع -حسبه - في مقدمة أولوياته، مما جعله يتموقع بالسوق الوطنية ويصبح رائدا في إنتاج هذه الأصناف ويضمن تغطية تقدر بنسبة 50 بالمائة، كما يأمل الشروع في إنتاج أنواع جديدة من الأدوية، إلى جانب 80 وحدة وطنية تابعة للقطاع الخاص و150 مشروع في الأفق، للنهوض بالإنتاج الوطني والحد من فاتورة الأدوية المستوردة، فضلا عن تحقيق تغطية وطنية شاملة والتوجه نحو التصدير لتحقيق مداخيل إضافية بالعملة الصعبة.

لدى تطرقه إلى الشراكة مع المخابر الأجنبية، شدد ذات المسؤول على ضرورة تطويرها وتوسيعها إلى الأدوية المنبثقة عن البيوتكنولوجيا التي تستدعي مهارات وإمكانات ضخمة، مع التفكير في توجيه الفائض من إنتاج الأدوية التقليدية إلى التصدير إلى بعض الدول الإفريقية والعربية التي أبدت استعداها لذلك، وهو الهدف الذي تسعى إليه السلطات العمومية مستقبلا.