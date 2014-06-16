منحت سبع منها لمؤسسات عمومية

وزارة التجارة تفرج عن 113 رخصة لاستيراد الحديد

أفرجت وزارة التجارة عن رخص استيراد المواد والسلع الخاصة بمادة الحديد، حيث منحت 113 رخصة، سبع منها لصالح مؤسسات عمومية، في الوقت الذي ما زالت فيه الرخص الخاصة باستيراد الإسمنت والسيارات والأسلاك المعدنية الموجهة للبناء والآلات، محل دراسة وتمحيص من قبل من مصالح وزارة التجارة.

أعلنت مصالح وزارة التجارة، عن استكمال أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد للمواد والسلع الخاصة بمادة الحديد، حيث تم منح 113 رخصة، نالت منها المؤسسات العمومية المختصة في الإنجاز والتوزيع سبع رخص وذهبت 106 رخصة إلى متعاملين اقتصاديين آخرين.

ذكرت وزارة التجارة في بيان لها تحوز المحور اليومي نسخة منه، أنّ عملية الدراسة التي تكفّلت بها اللجنة الوزارية المشتركة والمشكلة من ثلاثة قطاعات هي التجارة، الصناعة والفلاحة، اعتمدت في دراستها للملفات التي بلغ عددها 210 ملف، أودعت على مستوى الأمانة التقنية للجنة، على معايير وأساليب تقنية وموضوعية، وحددت اللجنة الوزارية المشتركة الكمية التي رخصت باستيرادها بـ 534100 طن.

في الصدد ذاته، تشهد عملية تحديد كوطة الاستيراد وتوزيع الرخص غير التلقائية الصادرة في الجريدة الرسمية لسنة 2015، والتي تخص الإسمنت والحديد والسيارات، وكذا المواد الغذائية والفلاحية الأوروبية المنشأ وفق اتفاقية فيفو تأخرا كبيرا، مقارنة بالعام الماضي، حيث لم تتجاوز العملية شهر مارس، وما زال متعاملو السيارات ينتظرون الإفراج عن رخص الاستيراد الخاصة بهم، كذلك هو الشأن بالنسبة لمستوردي الإسمنت في انتظار الإفراج عنها في وقت قريب، ودفعت الندرة في هذه المادة ارتفاعا مريبا في أسعار الإسمنت بلغت حد 850 دينار جزائري، في الوقت الذي يتم بيعه بالمصنع بـ 350 دج، ناهيك عن أسعار السيارات التي باتت خيالية.