تدشين مصنع تركيب سيارات "فولغسفاغن" غدا

سيشرف وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي غدا الخميس على تدشين مصنع تركيب السيارات علامة فولغسفاغن الذي تحتضنه المنطقة الصناعية ببلدية سيدي خطّاب بولاية غليزان، والمنجز في إطار شراكة جزائرية ألمانية، .

ويصل مبلغ الاستثمار 270مليون يورو، ودخل حيز النشاط وتركيب سلسلة من أنواع فولغسفاغن 7 أنواع حيث سيشرع في تسويق سيات وايبيزا المطلوبة بكثرة محليا، سكودا واغتافيا وفق برتوكول الاتفاق بين الشريكين الجزائري والألماني أين يخضع لقاعدة 49/51. ومرجع وفق التقديرات الأولية إنتاج 10 آلاف سيارة من الأنواع الأربعة.

وكانت الشركة قد أجلت نهاية شهر ماي المنصرمة من السنة الجارية قد ألغت عملية إخضاع أول دفعة من السيارات المركبة بذات المصنع لتجارب السيّر والنوعية، وهذا باختبار سائقين السيارات على مسار محدّد بالطريق السيّار شرق غرب انطلاقا من المصنع بسيدي خطاب إلى محول طريق بلعسل بوزقزة والعودة إلى محول الحمادنة.