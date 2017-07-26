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سند العبور كشف عن عشرات العمليات

سواح جزائريون يتسببون في تهريب ملايين الأورو إلى تونس

  26 جويلية 2017 - 22:14   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سواح جزائريون يتسببون في تهريب ملايين الأورو إلى تونس

مكن  سند العبور  الذي اعتمدته مصالح الجمارك على مستوى المعابر الحدودية مع تونس، من كشف المسافرين كثيري التنقل إلى البلد المجاور، وتم استهدافهم في عمليات التفتيش التي أسفرت عن حجز قيم معتبرة من العملة الصعبة التي كانت في طريقها إلى التهريب.

 

تمكنت مفتشيات أقسام الجمارك على مستوى المعابر الحدودية مع تونس، من حجز قرابة 20 ألف أورو لدى مسافرين اثنين جزائريين كانوا في طريقهم نحو تونس الأسبوع الجاري، وكشف مدير العلاقات العامة للجمارك جمال بريكة، أمس، أن الأمر يتعلق بعمليتين الأولى على مستوى المركز الحدودي أم الطبول، حيث تم العثور على 9600 أورو لدى مسافر لم يصرح بها، أي ما يعادل 184 مليون سنتيم ـ حسب سعر الصرف في السوق السوداء ـ، في حين تمت العملية الثانية بالمركز الحدودي بوشبكة، أين عُثر على 9300 أورو لدى مسافر آخر كان في طريقه إلى تونس، أي ما يقارب 180 مليون سنتيم، وأوضح ذات المتحدث على هامش التوقيع على اتفاقية إرساء إطار عام للتعاون المشترك بين المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للحماية المدنية، أن سند العبور وهي الخدمة المتوفرة بالموقع الإلكتروني الذي يقوم بتزويد المسافرين باستمارة يستطيع المسافرون ملأها وطبعها في بيوتهم، قبل تقديمها أمام المراكز الحدودية، مكن من استهداف مسافرين معنيين خلال عمليات التفتيش التي تتم عبر المراكز الحدودية البرية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي يشمل السيارات سيعمم العام القادم على مستوى الموانئ، لتسهيل إجراءات دخول وخروج الجزائريين من وإلى الخارج.

في السياق ذاته، شددت مفتشيات أقسام الجمارك من إجراءات الرقابة على مستوى المعابر الحدودية والمطارات والموانئ لكبح التهريب، خاصة مع بداية موسم الاصطياف الذي يشهد تدفق آلاف الجزائريين لقضاء عطلهم في الخارج ودخول أبناء الجالية لقضاء أيام على أرض الوطن، في إشارة منه إلى ارتفاع عمليات التهريب، حيث قال إن أعوان الجمارك قاموا بعدة عمليات في الفترة الأخيرة حجزوا خلالها عملة صعبة وكاميرات مراقبة ومواد أخرى ممنوعة. يشار إلى أن الاتفاقية التي وقّعت عليها أمس، الهيئتان تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وتنظيم عمليات ودورات تكوينية والتبادل في مجال النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي، وكذا التعاون ما بين تعاضديتي الحماية المدنية والجمارك والمساهمة في التنظيم المشترك للأيام الدراسية والندوات التي تهم الطرفين، إضافة إلى تبادل المكونين والمحاضرين والخبراء بين مدارس الهيئتين وعمليات أخرى مهمة.

زين الدين زديغة

 

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