يشرف على الافتتاح الرسمي للمصنع وأولى المركبات ستُسلم الأسبوع المقبل

وزير التجارة يعطي الضوء الأخضر لتسويق سيارات سوفاك اليوم

يعطي وزير التجارة الساسي أحمد عبد الحفيظ، إشارة الانطلاقة الرسمية لتسويق سيارات مجموعة سوفاك المركبة محليا بغليزان، أين سيشرف الوزير على إعطاء الضوء الأخضر للمجمع، لإطلاق أول سيارة مثلما أكده الرئيس المدير العام للمجمع مراد علمي بداية من شهر أوت المقبل.

أعلن مجمع سوفاك، رسميا، عن تدشين مصنعه بغيليزان، والشروع في تسويق سياراته المركبة محليا بداية من الأسبوع المقبل، على غرار غولف7 و إيبيزا و أوكتافيا و كادي ، ليحل بذلك مشكلة التوفر التي تعاني منها أغلب قاعات عرض الوكلاء المعتمدين، أين ينتظر أن تسلم أولى السيارات من علامة فولكسفاغن المركبة بالمصنع بداية شهر أوت القادم، بعد فتح باب تسجيل الطلبيات شهر جوان الماضي، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعطت مجموعة العمل الألمانية المكلفة بمراقبة سلسلة تركيب سيارات فولكسفاغن بالجزائر الضوء الأخضر لمجمع سوفاك ، للشروع في تسويق سياراته الحاملة لشعار صنع في الجزائر ، حيث أظهر الخبراء الألمان إعجابهم بنوعية وجودة السيارات المركبة في الجزائر، مؤكدين أنها تستوفي جميع شروط السلامة والأمان، وهي مصنوعة وفق المعايير الأوروبية مع تزويدها بخصائص إضافية لتتأقلم مع المناخ والتضاريس الجزائرية، وبالنسبة للأسعار، ستعرض سيارة غولف ابتداء من 299.9 مليون سنتيم في نسخة ستار المزودة بمحرك 2.0 تي دي إي بقوة 110 أحصنة و380 مليون في نسخة كونفورت لاين المزودة بمحرك 2.0 تي دي إي بقوة 138 حصان، في حين بلغ سعر أوكتافيا الجديدة 289 مليون سنتيم في نسخة أومبيسيون مزودة بمحرك 2.0 تي دي إي بقوة 138 حصان، أما بالنسبة للسيارة النفعية كادي ، فقد أعلن المجمع أنها ستكون متوفرة بنسختين بيزنس المزودة بمحرك 1.6 تي دي إي بقوة 102 أحصنة بسعر 322 مليون سنتيم، و كومبي المزودة بمحرك 1.6 تي دي إي بقوة 102 أحصنة بسعر 349.9 مليون، في حين يبلغ سعر السيارة الشبابية إيبيزا 199.9 مليون في نسخة سول و هايت 239 مليون مزودتين بمحرك بنزين بقوة 90 حصانا.

للإشارة، أعلن مجمع سوفاك عن مشروعه الصناعي الذي كلفه 250 مليون أورو، وأمضى عقد الشراكة مع شركة فولسفاغن الألمانية شهر نوفمبر الماضي، حيث أعلن حينها أن تسويق أول سيارة فوكسفاغن جزائرية سيكون شهر جوان 2017، وهذا ما التزم به المجمع الذي سينتج هذا العام 12 ألف سيارة جزائرية، على أن يتضاعف الإنتاج إلى 100 ألف مركبة خلال الخمس سنوات القادمة.