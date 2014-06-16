طاقة انتاج تصل إلى 200 سيارة سنويا ومفاجآت جديدة مطلع 2019

«سوفاك للإنتاج».. مصنع تركيب حقيقي وليس لنفخ العجلات

دحر الرئيس المدير العام لمجمع «سوفاك» مراد عولمي الإشاعات حول عدم جاهزية سلاسل تركيب سيارات المجمع بمصنع غليزان واكتفائها بـ «نفخ العجلات» خلال تدشين المصنع، حيث أكد الرجل أن الجزائر ستصبح أكبر مصدّر لسيارات العلامة الألمانية «فولكسفاغن» في قارة إفريقيا مشددا أن المصنع هو للتركيب الفعلي وليس جلب سيارات مركبة وإعادة بيعها في السوق الوطنية مستدلا بإشراف الرئيس المدير العام للشركة الأم بألمانيا على تدشين المصنع.

كشف الرئيس المدير العام لمجمع «سوفاك»، عن تفاصيل مصنع التركيب للمنطقة الصناعية بسيدي خطاب بغليزان الذي يحمل اسم «سوفاك للإنتاج»، حيث أكد عولمي أن المصنع الذي يوظف أكثر من 420 شخص مباشرة وقرابة الألف شخص بطريقة غير مباشرة سيكون قطبا صناعيا بامتياز في القارة الإفريقية مبرزا بأنه مصنع فعلي ويدل عن استثمار حقيقي في مجال السيارات، وما يدل على ذلك هو حضور المدير العام للشركة الأم في ألمانيا، في زيارة تعد الأولى من نوعها على الصعيد المغاربي، مؤكد أن المصنع سيقوم بإنتاج 17 ألف سيارة سنويا وقادر على تركيب 200 سيارة يوميا حاليا.

لن نكتفي بالتركيب ومفاجأة في انتظار الجزائريين عام 2019

شدد عولمي خلال كلمته الافتتاحية أن مصنع غليزان لن يكتفي بالتركيب فقط، أو التصنيع، وإنما سيعمل أيضا على بعث نشاط المناولة، وإنتاج قطع الغيار محليا، وهي المنتجات التي ستكسر الأسعار بالسوق الوطنية وستمون الوكلاء والمتعاملين، ومع مرور الوقت وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، سيتوجه المصنع للتصدير للخارج، وهو الهدف الرئيسي للسياسة الجديدة للحكومة الرامية لتشجيع المنتوج الوطني وتنويع الاقتصاد ورفع قيمة الصادرات، حيث أكد المتحدث أن الشركة الأم اختارت الجزائر بحكم أن لها سوق واعدة وموقعها الجغرافي وكذا قربها من الأسواق العالمية خاصة الأسواق الأوروبية، وبناء على إتفاقية الشراكة التي تجمعها مع الاتحاد الأوروبي، تجعل منها أهم سوق ونقطة محورية بالمنطقة.

سنوسع المصنع لتسهيل قدوم المستثمرين لصناعة قطع الغيار

أكد علمي أن المصنع سيعرف توسعا تدريجيا من خلال استحداث العديد من الوحدات، مشيرا انه سيعمل على استقطاب المستثمرين للأجانب الناشطين في المجالات المكملة لصناعة السيارات وقطعها من خلال تحضير الأرضية وتسهيل الإجراءات الإدارية لتحفيز المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيات للجزائر، وتوفير أكبر عدد ممكن من مناصب العمل.

تركيب سيارات «بولو» و»فابيا» ابتداء من 2018

في حديثه عن الطاقة الإنتاجية للمصنع، قال علمي أنه بإمكان المصنع إنتاج حتى 200 سيارة في اليوم، مشيرا أنه بعد أن بدأ تركيب سيارات من طراز «غولف» بنسختين «ستار» ونسخة «كونفورت لاين» في انتظار نسخة «كارا»، و»أوكتافيا» الجديدة والسيارة النفعية «كادي» التي اعلن المجمع أنها ستكون متوفرة بنسختين «بيزنس» و»كومبي» والسيارة الشبابية «إيبيزا» في نسخة «سول» و»هايت» سينتج أيضا اعتبارا من عام 2018 طرازي «بولو» و»فابيا» الشبابية التي حققت أرقام كبيرة في نسختيها المستوردة بالجزائر. المدير العام لـ»فولكسفاغن» هربرت دييس: الجزائر بحاجة لـ200 ألف سيارة سنويا من جهته، أشار المدير العام لشركة «فولكسفاغن»، هربرت دييس، إلى أن مصنع الجزائر يعتبر مصنعا استراتيجيا هاما في أفريقيا والمنطقة العربية، لافتا إلى أن السوق الجزائرية بحاجة إلى 200 ألف سيارة سنويا واحتياجات أالقارة متوقع أن ترتفع بـ40 بالمائة خلال الأعوام المقبلة، ما يعني بأنها سوق واعدة، منوها بالجزائر وثرائها، وقال إنّ مصنع غليزان سيوفر كما ضخما من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا ثقته في شباب الجزائر الذي يملك المؤهلات اللازمة، وركز دييس على مراهنة إدارة «فولكسفاغن» لتمكين الجزائر من التحوّل إلى سوق لتصدير العلامة الرائدة عالميا إلى الأسواق الافريقية التي تشهد نموا في قطاع السيارات، قائلا ان المجمع العالمي الذي أثبت جدارته، سيكون شريكا للجزائر، ويجعلها منطلقا حقيقيا لتوسيع رقعة تصنيع السيارات وتصديرها.

أسامة سبع