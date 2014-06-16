في وقت سجل اختفاء عدة علامات من السوق

ارتفاع أسعار الأجبان المستوردة بـ 40 بالمائة

تعرف بعض المنتجات والسلع المستوردة ارتفاعا غير مسبوقا في أسعارها بالسوق الوطنية بنسب متفاوتة، على غرار «الأجبان» التي بلغت نسبة ارتفاع أثمانها حدود 40 بالمائة مقارنة بما كانت عليه قبل اتخاذ الحكومة تدابير لتقليص فاتورة الاستيراد وادراج هذه المادة ضمن قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية المستوردة ارتفاعا غير مسبوق في السوق الوطنية، نتيجة ندرة هذه الأخبرة بعد ادراجها ضمن السلع المعنية برخص الاستيراد، حيث ساهم اجراء الحكومة في التهاب الأسعار، خاصة وأن بعض تلك المواد تعرف اقبالا كبيرا من طرف المواطنين عليها. في جولة استطلاعية قادت «المحور اليومي»، إلى بعض أسواق الجملة والتجزئة بالجزائر العاصمة، وقفنا على الندرة الكبيرة واختفاء عدة علامات من السوق الأمر الذي جعل التجار يرفعون سعرها بشكل كبير. وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من جبن «الشيدار» 1800 دينار جزائري بعدما لم يكن يتجاوز حدود 900 دينار جزائري، فيما قارب سعر جبنة «الغرويار» سقف الألفيّ دينار جزائري بعدما كان سعره لا يتعدى الألفيّ دينار سابقا، كما ارتفع سعار جبنة «غودا» إلى ألف و600 دينار جزائري بزيادة 800 دينار جزائري، حيث لم يكن يتجاوز سعر هذا الجبن 800 دينار. نفس الأمر بالنسبة للعديد من المواد الغذائية الأخرى المحسوبة على الكماليات على غرار الشكولاطة المستوردة، حيث تعرف المحلات والمساحات التجارية اختفاء علامات كثيرة للشكولاطة من على رفوف المحلات. في الصدد ذاته، أرجع بعض التجار ارتفاع أسعار بعض المواد الممنوعة من الاستيراد في السوق الوطنية إلى قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب، لاسيما أن الحكومة لم توفر بديلا محليا كافيا من هذه السلع، ويبدو أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر في الأيام القليلة المقبلة لا سيما بعد نفاذ الكمية الموجودة في السوق. وكان العديد من الخبراء الاقتصادين قد ثمنوا قرار الحكومة بمنع استيراد المواد الكمالية، لما لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية التي استنزفت منها الملايين من الدولارات لجلب مثل هذه السلع إلى السوق الجزائرية، في حين تعرف المنتجات المحلية منافسة شرسة وغير نزيهة مع المنتجات المستوردة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في السياسة المنتهجة في التجارة الخارجية على حد قول الخبراء، فيما دعا اخرون الى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية من أجل النهوض بالصناعة الغذائية في الجزائر واعطائها أولوية قصوى من أجل تغطية متطلبات الجزائريين من المواد الممنوعة من الاستيراد و المحافظة على استقرار أسعارها في السوق.

لطفي العقون