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اعترف بالاختلالات التي يعرفها نشاط التركيب

وزير التجارة يشدد على التوجه نحو تصنيع السيارات ويدعو لخفض الأسعار

  28 جويلية 2017 - 19:50   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزير التجارة يشدد على التوجه نحو تصنيع السيارات ويدعو لخفض الأسعار

شدد وزير التجارة احمد ساسي عبد الحفيظ على أن اتجاه الحكومة في دعم الصناعة الميكانيكية تجاوز مرحلة التركيب التي عرفت أخطاء في بدايتها، وتعوّل اليوم على الوصول إلى مرحلة التصنيع، مؤكداً لدى اشرافه على افتتاح مصنع «سوفاك» بغيليزان على ضرورة مضاعفة الإنتاج وتخفيض الأسعار للمساهمة في إعادة استقرار السوق الذي يشهد فوضى خلال السنوات الأخيرة.  

سار وزير التجارة على خطى زميله في الحكومة محجوب بدة، أين انتقد مصانع تركيب السيارات ضمنيا، حيث قال ساسي عبد الحفيظ إن اتجاه الحكومة الجزائرية في دعم الصناعة الميكانيكية للسيارات -وإن كان في مرحلته الأولى قد وضع بمفاهيم معينة- أصبح الآن من الضروري لتدعيم هذه الصناعة وحتى نبقى في اتجاه ما تريد تحقيقه الجزائر بشراكتها الناجعة مع مجمع «فولكسفاغن» هو تخطي مرحلة ثانية وفي أقرب الآجال الممكنة، مضيفا أنه يتوجب على الشركة الأم ومجمع «سوفاك» توضيح هذه الخطوات التي نأمل من خلالها توسيع رقعة تصنيع السيارات وليس تركيبها فقط، داعيا المجمع الألماني الذي مثله الرئيس التنفيذي هيربرت ديس للمساهمة في جعل من الجزائر منطلقا حقيقيا من خلال أولا اكتساب مهارات التصنيع والتكنولوجيا وثانيا لتوسيع رقعة هذا القطاع وثالثا لجعل الجزائر مصدرا لهذه سيارات، مشددا خلال قيامه بجولة تفقدية للمصنع القائمين على المصنع إلى التوجه نحو المناولة والتصنيع المحلي قائلا «طلبنا هو توسيع هذا المصنع إلى ما له الفائدة للاقتصاد الوطني من خلال تجسيد مصانع أخرى للمناولة والاندماج الاقتصادي ولاكتساب المهارات والتكنولوجيا المعروفة بها مصانع «فولكسفاغن» لتحقيق التصدير والعمل على خلق صناعة حقيقية خلاقة للثروة». في سياق متصل، طالب وزير التجارة بتسريع إنتاج سيارات «ابيزا» المركبة بالمصنع، لتصديرها إلى دول أخرى في إفريقيا، وفي حديثه عن دفتر الشروط قال الوزير أن الملف مطروح على طاولة وزير الصناعة ومجموعة العمل التي تم تكليفها بدراسة الملف، وسيتم الاعلان عن كل القرارات المتخذة في وقتها. 

 أ.سبع 

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