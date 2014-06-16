النفط يسجل أكبر زيادة أسبوعية هذا العام

صعدت أسعار النفط أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في شهرين، وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية هذا العام، بينما يستمر المستثمرون في استيعاب بوادر انحسار وفرة المعروض

وقالت الحكومة الأمريكية إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا فاق التوقعات الأسبوع الماضي. وبلغ متوسط تكرير الخام في مصافي النفط الأمريكية حوالي 17.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 620 ألف برميل يوميا عن الأسبوع نفسه في 2016 وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستجري مزيدا من الخفض في إنتاجها في أوت.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" جلسة التداول مرتفعة 1.03 دولار أو 2% لتبلغ عند التسوية 52.52 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهرين عند 52.68 دولار. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 1.37% لتسجل عند التسوية 49.71 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أيضا أعلى مستوى في شهرين عند 49.78 دولار.وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية، من حيث النسبة المئوية هذا العام مع صعودهما بأكثرمن 8 بالمائة