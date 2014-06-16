تقييم امتثال المنتجين لاتفاق فيينا النفطي بعد ايام

يجتمع ممثلون عن بعض الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وخارجها في أبوظبي يومي 7 و8 أوت، لبحث سبل تعزيز امتثال الدول المنتجة بتخفيضات الإنتاج المنصوصة في اتفاق فيينا النفطي.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في بيان إن اللجنة الفنية المشتركة بين "أوبك" والدول من خارج المنظمة ستعقد اجتماعا في العاصمة الإماراتية يومي 7 و8 أوت، على أن تترأس الاجتماع روسيا والكويت، وبحضور ممثلين عن السعودية.

وستبحث اللجنة الفنية مع بعض مشاركي اتفاقية فيينا مسائل متعلقة بالإنتاج النفطي، وسبل تحسين مستويات الامتثال للاتفاق، بهدف بلوغ التوازن في سوق النفط بشكل أسرع.

ويأتي اجتماع اللجنة الفنية بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاق فيينا النفطي، والتي تضم كلا من الكويت وفنزويلا والجزائر والسعودية وروسيا وسلطنة عمان، في سان بطرسبورغ الأسبوع الفائت.

وخلال هذا الاجتماع أكد وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي خالد الفالح، ضرورة التزام جميع الدول المنتجة بتخفيضات الإنتاج المنصوصة بالاتفاق بنسبة 100%