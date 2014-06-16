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استلام 5 بواخر جديدة للسلع و باخرة لنقل المسافرين قريبا

  29 جويلية 2017 - 15:35   قرئ 32 مرة   2 تعليق   الاقتصاد
استلام 5 بواخر جديدة للسلع و باخرة لنقل المسافرين قريبا

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني  زعلان، اليوم السبت بالجزائر، أنه تم في السنوات الثلاث الأخيرة اقتناء سبع  بواخر جديدة للسلع من قبل مؤسسات النقل البحري و من المنتظر كذلك تسلم خمس  بواخر أخرى جديدة للسلع و باخرة لنقل المسافرين من شأنها تعزيز الأسطول الوطني  و تنشيط النقل البحري في فائدة الاقتصاد.
و قال زعلان خلال ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء مع الإطارات المركزية  و المحلية للقطاع و كذا رؤساء و المدراء العامون للمؤسسات الوطنية الناشطة في  مجال الأشغال العمومية والنقل أنه بهدف تنشيط النقل البحري الوطني كانت  الحكومة قد قررت منذ ثلاث سنوات منح قروض تسهيلية لفائدة مؤسسات النقل البحري  سمحت لها باقتناء سبع بواخر لنقل السلع و البضائع.
و اضاف الوزير، في نفس السياق، أنه من المنتظر كذلك تسلم خمس بواخر اخرى  جديدة في هذا الإطار زيادة على باخرة أخرى لنقل المسافرين هي حاليا قيد الصنع  من قبل الشركة الصينية الفائزة بالمناقصة الدولية التي تم إطلاقها منذ سنتين،  مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات من شأنها تعزيز الأسطول البحري الوطني و كذا  تنشيط النقل البحري في فائدة الاقتصاد.
و بخصوص سؤال حول بواخر النزهة الموجهة للمواطنين عبر المدن قال زعلان  أن الوزارة سلمت حتى الآن ست رخص لمتعاملين خواص لإستغلال بواخر النزهة وفقا  لدفتر شروط دقيق مطابق للمعاير الدولية و الأمنية لسلامة المسافرين مضيفا أنه  سيتم في غضون الأيام القادمة تسليم رخص أخرى بعد انقضاء التحقيقات الأمنية  الخاصة بهذا النوع من الرخص.

تعليقات (2 منشور)

البلاد منذ 7 دقيقة
يتم شراء بواخر لنقل السلع بعد منع الإستيراد!!!! عجيب أمركم
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البلاد منذ 6 دقيقة
يعني ما نستوردو والو وزيد ما نصدرو والو،لكن نشتري بواخر لنقل ماذا؟!!!
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