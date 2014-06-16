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فيما سجلت تجاوزات في منح قروض لوكالات سياحة و»أونساج»

اكتشاف ثغرات مالية كبيرة بوكالات القرض الشعبي الجزائري

  29 جويلية 2017 - 20:01   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
اكتشاف ثغرات مالية كبيرة بوكالات القرض الشعبي الجزائري

علمت «المحور اليومي» أمس، من مصدر مطلع أن مدير بنك القرض الشعبي الجزائري بوهران قد أودع شكوى بخصوص اختلاس كميات معتبرة من الأموال بعدة فروع بالبنك بالولاية والتي مست العملات الأجنبية كالدولار والأورو. 

 تأتي هذه الشكوى عقب اكتشاف أولى الثغرات المالية منذ عشرة أيام تقريبا، ليأمر مدير البنك بفتح تحقيق ليكتشف الطامة الكبرى التي من شأنها أن تطيح برؤوس العديد من الإطارات، حيث سجلت الاختلاسات الأولى على مستوى وكالة «شريات» بنهج الأمير عبد القادر بالقرب من فندق الشلف بوسط المدينة، لتتوالى الفضائح بعديد من الوكالات وهي القضية الخطيرة التي تحقق فيها حاليا مصالح الأمن الفرقة المالية والاقتصادية. أشارت ذات المصادر أن اختلاسات وثغرات مالية كبيرة بالعملة الصعبة مست عدة وكالات يجري التحقيق فيها، ناهيك عن تسجيل تجاوزات بالجملة في منح قروض مالية بالنسبة لوكالات سياحية وأسفار، مرورا بأخرى متعلقة بقروض منحت لشباب ليستفيد من اقتناء عتاد وآلات في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. أفادت مصادرنا، أن بنك القرض الشعبي الجزائري وفروعه بالولاية يعيش على وقع فوضى وسوء تسيير طاغ بقوة جراء تذمر الزبائن سواء الذين يرغبون في إيداع أموالهم أو استخراجها من العمال والإطارات في العديد من المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة، ناهيك عن استياء المتعاملين الخواص من المقاولين ومدراء الشركاء لعدم تسهيل المهام عليهم عند رغبتهم في إيداع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال، أو بالنسبة لاشتراكات «كاسنوس» حيث يرفض العمال قبول المال والاشتراكات خلال المساء واشتراط ذلك فقط خلال الفترة الصباحية وغيرها من المعاملات المالية التي عبر المعنيون عن عدم رضاهم بعملها بالمرة، ما دفع بالمدير الحالي مؤخرا لإجراء جملة من التغييرات والتحويلات وذلك بهدف تحسين الأوضاع لكن من دون جدوى- تضيف مصادرنا- ما يستدعي تدخلا عاجلا لوزير المالية والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري لتصحيح الأوضاع الراهنة.  

أحمد بن عطية 

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