في خطوة لتنظيم السوق الذي يعرف فوضى كبيرة

وزارة التجارة تحقق في ارتفاع أسعار السيارات المركبة بالجزائر

أمر وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي، بفتح تحقيق حول الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات المركبة بالجزائر رغم الامتيازات الجبائية التي تحظى بها المؤسسات التي تشرف على تركيبها.

شرعت الحكومة في التحرك لإعادة الاستقرار لسوق السيارات الذي يعيش فوضى خلال السنوات الأخيرة، حيث أمر وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي، بفتح تحقيق مستعجل حول الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات المركبة بالجزائر رغم الامتيازات الجبائية التي تحظى بها، مؤكدا خلال لقاء بإطاراته، مساء أمس، على ضرورة مراقبة عمل مصانع التركيب لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار، أي تأتي هذه الخطوة عقب الانتقادات التي وجهها رئيس الحكومة عبد المجيد تبون، لمصانع تركيب السيارات في الجزائر، وضرورة تطويرها لتصبح منشئات لتصنيع وتطوير هذا القطاع في الجزائر، على غرار الدول المصنعة للعديد من علامات السيارات الفرنسية واليابانية، والعمل على تصديرها لرفع مداخيل الصادرات خارج البترول، مثل ما تقوم به تركيا والمغرب التي أصبحتا مرجع لهذه العلامات في السوق الدولية. وكان وزير التجارة قد شدّد على ضرورة الشروع في تصنيع السيارات في الجزائر بدل تركيبها في آخر زيارة ميدانية قادته خلال تدشين مركب «فولكسفاغن» بولاية غليزان، مؤكدا أنّ قرار التصنيع حتمية لا بد من إقرارها، مشددا على مضاعفة الإنتاج وتخفيض الأسعار للمساهمة في إعادة استقرار السوق الذي يشهد فوضى خلال السنوات الأخيرة. للإشارة فقد عرفت أسعار السيارات ارتفاعا جنونيا منذ تراجع أسعار البترول وتخفيض حجم صادرات السيارات، وضبطها من خلال رخص الاستيراد، بهدف تشجيع مركبات الجديدة التي تم استحداثها لخفض اسعار السيارات في السوق الوطنية، إلا أن أسعارها ظلت مرتفعة رغم دعم الدولة لها.

أسامة سبع