كشف عن استلام 5 بواخر جديدة للسلع وباخرة لنقل المسافرين قريبا

وزير النقل يؤكد توجيه 52 إعذارا لشركات عمومية وخاصة

قال وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، إن مصالحه وجهت أكثر من 52 اعذارا لشركات عمومية وخاصة وأجنبية بسبب تأخر المشاريع التي تقوم بالإشراف عنها.

أوضح زعلان أنه تم توجيه إعذارات لـ 52 مؤسسة ناشطة في مختلف فروع قطاع الأشغال العمومية والنقل منها مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وحتى مؤسسات أجنبية وفقا لقانون الصفقات العمومية وتطبيقا لبنود النصوص المتعاقد عليها بين الجهات صاحبة المشروع ومؤسسات الإنجاز وهذا في إطار القوانين المعمول بها -على حد قوله-. وذكر الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش لقاء مع الإطارات المركزية والمحلية للقطاع وكذا رؤساء والمدراء العامون للمؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الأشغال العمومية والنقل، أن الجزائر اقتنت في السنوات الثلاث الأخيرة سبع بواخر جديدة للسلع من قبل مؤسسات النقل البحري و من المنتظر تسلم خمس بواخر أخرى جديدة للسلع و باخرة لنقل المسافرين من شأنها تعزيز الأسطول الوطني و تنشيط النقل البحري في فائدة الاقتصاد، مشيرا إلى أن الحكومة قررت منذ ثلاث سنوات بمنح قروض تسهيلية لفائدة مؤسسات النقل البحري سمحت لها باقتناء سبع بواخر لنقل السلع والبضائع قصد تنشيط النقل البحري الوطني. وبشأن بواخر النزهة الموجهة للمواطنين عبر المدن، قال زعلان إن الوزارة سلمت -حتى الآن-ست رخص لمتعاملين خواص لاستغلال بواخر النزهة وفقا لدفتر شروط دقيق مطابق للمعاير الدولية والأمنية لسلامة المسافرين، مضيفا أنه سيتم في غضون الأيام القادمة تسليم رخص أخرى بعد انقضاء التحقيقات الأمنية الخاصة بهذا النوع من الرخص. من جانب أخر، أكد المسؤول الأول عن قطاع النقل والأشغال العمومية في الجزائر أن مطار الجزائر الجديد سيتم تدشينه نهاية 2018 بعد انقضاء فترة التجارب لحوالي 3 أشهر التي تلي استلامه، في حين ذكر الوزير أن أشغال تهيئة مطار وهران تتقدم بنسبة مرضية وهذا بعد تجاوز العوائق التي سجلت في بداية الأشغال خصوصا تلك المتعلقة بنوعية الأرضية التي أقيم عليها المطار -على حد قوله-. في الصدد ذاته، أمر الوزير بالاهتمام أكثر بنوعية الدراسات والإنجاز التي تؤثر على ديمومة الاستثمار والحرص على ترشيد النفقات والتوجه نحو المنتوج الوطني الذي يعد ضمانا للتنمية المستدامة وكذا نحو الأداة الوطنية في الإنجاز من أجل خلق محيط اقتصادي ملائم من شأنه مساعدة الشركات الوطنية في تحسين ادائها والحد من اللجوء إلى الاستيراد -على حد تعبيره-

لطفي ع