إيران والعراق يتفقان على تطوير حقلي نفط حدوديين

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إن الوزير جبار اللعيبي اتفق مع إيران على التطوير المشترك لحقلي نفط على حدود البلدين، وهما خانة في محافظة ديالي والسندباد في البصرة.

وأعرب الوزير العراقي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، عن أمله في توقيع اتفاق نهائي للاستثمار والتطوير المشترك للحقلين في الربع الأول من 2018.

وقال الوزير العراقي إنه جرى الاتفاق مع إيران على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية تصدير الخام من حقل كركوك العراقي إلى مصافي التكرير الإيرانية عبر خطوط أنابيب سيجري بناؤها.

كما بحث اللعيبي خلال زيارة قام بها إلى طهران الاستثمار المشترك في مشاريع غاز.