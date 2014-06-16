أكد أن الحكومة ماضية في إنجاز ميناء الوسط بشرشال

استلام 06 بواخر جديدة للسلع ونقل المسافرين عن قريب

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان، عن اقتناء الجزائر في السنوات الثلاث الأخيرة سبع (7) بواخر جديدة للسلع من قبل مؤسسات النقل البحري ومن المنتظر كذلك تسلم خمس بواخر أخرى للسلع وباخرة لنقل المسافرين من شأنها تعزيز الأسطول الوطني وتنشيط النقل البحري في فائدة الاقتصاد.

قال زعلان خلال ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء مع الإطارات المركزية والمحلية للقطاع وكذا رؤساء والمدراء العامون للمؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الأشغال العمومية والنقل، إنه بهدف تنشيط النقل البحري الوطني كانت الحكومة قد قررت منذ ثلاث سنوات منح قروض تسهيلية لفائدة مؤسسات النقل البحري سمحت لها باقتناء سبع بواخر لنقل السلع والبضائع.

وأضاف الوزير، في نفس السياق، أنه من المنتظر كذلك تسلم خمس بواخر أخرى جديدة في هذا الإطار زيادة على باخرة أخرى لنقل المسافرين هي حاليا قيد الصنع من قبل الشركة الصينية الفائزة بالمناقصة الدولية التي تم إطلاقها منذ سنتين، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات من شأنها تعزيز الأسطول البحري الوطني وكذا تنشيط النقل البحري في فائدة الاقتصاد. وبخصوص سؤال حول بواخر النزهة الموجهة للمواطنين عبر المدن، قال زعلان أن الوزارة سلمت حتى الآن ست رخص لمتعاملين خواص لاستغلال بواخر النزهة وفقا لدفتر شروط دقيق مطابق للمعاير الدولية والأمنية لسلامة المسافرين، مضيفا أنه سيتم في غضون الأيام القادمة تسليم رخص أخرى بعد انقضاء التحقيقات الأمنية الخاصة بهذا النوع من الرخص. من جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة ماضية في إنجاز ميناء الوسط بشرشال نظرا للفوائد الاقتصادية وميزات التنمية التي سيوفرها المشروع.

وبخصوص مطار الجزائر الجديد قال زعلان إنه من المرتقب تدشينه نهاية 2018 وهذا بعد انقضاء فترة التجارب لحوالي 3 أشهر التي تلي استلامه أما فيما يخص مطار وهران التي تشرف على إنجازه مؤسسة كوسيدار العمومية أضاف الوزير أن الأشغال تتقدم بنسبة مرضية وهذا بعد تجاوز العوائق التي سجلت في بداية الأشغال خصوصا تلك المتعلقة بنوعية الأرضية التي أقيم عليها المطار.