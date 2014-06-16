خلال الاجتماع المرتقب للجنة الفنية يومي 7 و8 أوت

أوبك تناقش سبل رفع مستوى الامتثال لاتفاق خفض الإمدادات

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تنظيم اجتماع لمسؤليين في اللجنة الفنية منتجين أعضاء في المنظمة وآخرين مستقلين في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة يومي 7 و8 من شهر أوت المقبل، لمناقشة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات.

حسبما جاء في بيان المنظمة على موقعها فإنه تبعا للاجتماع الرابع للجنة الوزارية للمتابعة أوبك -خارج أوبك المنعقد في 25 جويلية بسانت بيترسبورغ الروسية، تم تكليف اللجنة الفنية المشتركة لدول أوبك وخارجها باستدعاء بعض البلدان الأعضاء في المنظمة وآخرين خارجها المشاركين في الاجتماع لتحديد سبل رفع مستويات الامتثال ، وحسب نفس المصدر، فإن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة سيرأسه كل من الكويت وروسيا ويحضره ممثلون للسعودية التي تتولى رئاسة المنظمة في 2017.

أوضحت منظمة أوبك ، أن هذا الاجتماع تقني ، مضيفة أن الهدف منه هو فهم أفضل للصعوبات والعقبات التي تواجه بعض المنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط والمستقلين المشاركين في الاجتماع وتقييم كيفية تحسين مستويات الامتثال، سعيا إلى تحقيق إعادة التوازن في السوق العالمية للنفط بوتيرة أسرع، وذلك لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء .

يأتي لقاء اللجنة الفنية المشتركة بعد الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للمتابعة أوبك -خارج أوبك المنعقد في 25 جويلية بسانت بيترسبورغ الروسية، وكانت هذه اللجنة الوزارية قد أعربت الإثنين الماضي، بسانت بيترسبورغ عن قناعتها بأن سوق البترول تحقق تقدما معتبرا نحو إعادة التوازن ، مشيرة إلى تواصل دعم الانتعاش العالمي جار مع استقرار السوق البترولية الذي يبقى عاملا حاسما.

يذكر أن منظمة أوبك و11 بلدا آخر منها روسيا التزمت منذ مطلع السنة الجارية، بتخفيض إنتاجها الذي من المفروض أن يستمر إلى غاية مارس 2018، بهدف تقليص الفائض في العرض، ويقدر حجم الخفض بـ 1.8 مليون برميل يوميا منها 1.2 مليون برميل موزعة على دول أوبك و600 ألف برميل موزعة على 11 دولة منتجة أخرى.