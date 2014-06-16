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تراجع حاد لواردات السيارات السياحية بين جانفي وجوان 2017

  31 جويلية 2017 - 14:05   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تراجع حاد لواردات السيارات السياحية بين جانفي وجوان 2017

سجلت واردات السيارات السياحية من طرف وكلاء السيارات تراجعا محسوسا خلال السداسي الأول 2017 بنسبة 71% من حيث القيمة و 78% من حيث الكمية .
بلغت فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات 111,33 مليون دولار في الفترة بين يناير ويونيو 2017 مقابل  382,52 مليون دولار في نفس الفترة من 2016  أي بانخفاض نسبته 71% فيما يتعلق  بالقيمة، أما من حيث الكمية يوضح مصدر بمديرية الجمارك لواج، فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7.787 وحدة  مقابل 35.571 وحدة في النصف الأول من 2016  أي بتراجع قدره 78,11%.
ووفقا لبيانات نفس المسؤول، فإن السيارات المستوردة في السداسي الأول ل2017  تمثل بقية الطلبيات التي قام بها الوكلاء العام الماضي أي بعنوان رخص استيراد  2016 علما أنه لم يتم منح أي رخصة استيراد العام الجاري.
وفضلا عن السيارات السياحية المستوردة في حالتها النهائية  بلغت فاتورة  التجميعات المستوردة بغرض تركيب السيارات محليا من طرف الوكلاء ما قيمته 540  مليون دولار في النصف الاول من 2017 مقابل 268 مليون دولار في الفترة المناظرة  من 2016.
وعليه، فإن الفاتورة الاجمالية لواردات السيارات السياحية سواء في شكلها  النهائي او التجميعات الموجهة للتركيب  تقدر ب 651,45 مليون دولار في السداسي  الأول 2017 مقابل 650,5 مليون دولار في نفس السداسي من 2016.
وأشار ذات المسؤول، أنه زيادة عن هذه عمليات الاستيراد المنجزة في إطار تجاري  من طرف الوكلاء  فإنه لوحظ ان عمليات الاستيراد من طرف الخواص تضاعفت من حيث  القيمة والكمية معا في النصف الأول من 2017.
ووفقا لمعطيات المسؤول الجمركي، فإن الخواص استوردوا 6.950 سيارة بقيمة 170  مليون دولار في السداسي الأول 2016 ليرتفع هذا الرقم إلى 13.918 سيارة بقيمة  373 مليون دولار في نفس الفترة من العام الجاري أي بزيادة قدرها 100,26% من  حيث الكمية و 118,73% من حيث القيمة.
من جهة أخرى، فإنه فضلا عن السيارات السياحية (المصنفة ضمن فئة السلع  الاستهلاكية غير الغذائية) فإن فاتورة استيراد سيارات نقل الأشخاص والبضائع والتجميعات الموجهة لتركيب هذا الصنف من السيارات (المصنفة في فئة التجهيزات)  تراجعت إلى 240 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 379 مليون دولار في  نفس الفترة من 2016 بتراجع قدره 37%.
يذكر أن فاتورة استيراد السيارات السياحية والتجميعات الموجهة للتركيب بلغت  إجمالا 1,3 مليار دولار في 2016 مقابل 2,04 مليار دولار في 2015 و 5,7 مليار  دولار في 2014.

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