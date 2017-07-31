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تبون يفتح الملف المثير للجدل ويأمر بإعداد دفتر شروط جديد

الحكومة تجّمد دراسة مشاريع تركيب السيارات

  31 جويلية 2017 - 20:50   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الحكومة تجّمد دراسة مشاريع تركيب السيارات

فتح الوزير الأول عبد المجيد تبون، رسميا ملف التركيب الصناعي للسيارات بالجزائر الذي أثار الكثير من الجدل، وأمر بتأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والبنوك.

 

ركز عبد المجيد تبون في تعليماته خلال اجتماع وزراي مشترك حول الملف، على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز هياكل إنتاجية في البيئة الاقتصادية الوطنية قادرة على ضمان وتشجيع استحداث سوق حقيقية للمناولة، تكون كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات، وكذا استحداث مناصب الشغل وإدراج مفهوم التوازن ونسبة الإعفاء من الرسوم والضرائب ونسبة الإدماج. ترأس الوزير الأول في هذا الصدد مجلسا وزاريا مشتركا، بحث فيه الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات بحضور وزراء المالية والصناعة والمناجم والتجارة وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ومحافظ بنك الجزائر وممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، وقدم الوزير محجوب بدة خلال هذا الاجتماع الذي عُقد الأحد، حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى أمس، عرضا حول الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية السارية حاليا لإنجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات، وأوضح المصدر أن أهم الفاعلين والمتدخلين في هذا النشاط  تطرقوا بدورهم إلى النقائص والاختلالات التي يشهدها. لم يتأخر تبون كثيرا في فتح ملف آخر أسال الكثير من الجدل في عهد حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، وسرعان ما ترجم تصريحات وزير الصناعة والمناجم الحالي الذي انتقد فيها طريقة تسيير ملف تركيب السيارات بالجزائر ووصفه بأنه  استيراد مقنع ، وعلى نفس نهج التعامل مع العقار الصناعي والفلاحي ينتظر أن يقر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي إجراءات من شأنها إعادة النظر في كيفية التعامل مع الملف وترقية هذا النوع من الصناعة بما يتماشى مع متطلبات تغيير نمط الاقتصاد الجزائري القائم على الاستيراد إلى التصنيع محليا. فضّل تبون عدم التفصيل في ملف التركيب الصناعي للسيارات بالجزائر واكتفى بالمسجد الأعظم في ختام زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية الجزائر قبل أيام، بالقول إن تصريحات وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة تمثل توجه الحكومة، في إشارة منه إلى أن الاستيراد المقنع قد انتهى، وكان بدة قال إنه من خلال تقييم ما حصل إلى حد الآن في مجال تركيب السيارات، تبين وجود استيراد مقنع وأن نسبة الإدماج الوطني لم تصل إلى المرجو، مشيرا إلى جود عدة اختلالات، من بينها غلاء أسعار السيارات، وتسجيل الخزينة لخسائر في الإيرادات، فضلا عن كون مشاريع التركيب الحالية لم تتمكن من خلق فرص العمل التي كان مخططا لها في البداية.

زين الدين زديغة

 

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