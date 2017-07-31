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وزارة الصناعة تشدد على المناولة ورفع نسبة إدماج السيارات

دفتر الشروط الجديد سيحمل شروطا جدية والتصدير أولوية

  31 جويلية 2017 - 21:06   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
دفتر الشروط الجديد سيحمل شروطا جدية والتصدير أولوية

سيحمل دفتر الشروط الجديد المنظمة لنشاط صناعة السيارات الجديدة شروطا  جدية  للمصنعين لدعم الاقتصادي الوطني واستقطاب العملة الصعبة من خلال تصدير جزء من الإنتاج على المدى المتوسط والقضاء على  الاستيراد المقنع ، حيث أكدت وزارة الصناعة والمناجم أن  النتائج الرئيسية للمرحلة الأولى من إعداده تتعلق أساسا بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج وإلزامية مساهمة أدنى للشريك الأجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة .

 

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسيّر لصناعة السيارات، أين تم خلال هذه المرحلة عقد عديد الاجتماعات ضمت إطارات الوزارة وخبراء في المجال وذلك من أجل  إجراء تعديلات وتصحيح النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية ، وأضاف البيان  كما يفرض مشروع النص على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين والمجهزين من أجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الادماج وتشجيع انشاء صناعة مناولة .

كما تتضمن المقترحات بعض الاجراءات الانتقالية من أجل السماح بتطبيق التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد، مؤكدة أن اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط، وتابع البيان أن الهدف من هذه المشاورات هو  التوصل إلى نص توافقي يشرك دون إقصاء جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط ، وخلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بأن وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة  سيسهر على أن يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف . وفي سياق متصل، ينتظر أن تستدعي وزارة الصناعة والمناجم خلال الأسبوع الجاري الفاعلين في مجال سوق السيارات من وكلاء معتمدين وأصحاب مصانع التركيب لإشراكهم في صياغة دفتر الشروط الجديد المنظمة للسوق، وينتظر وكلاء السيارات المعتمدين انتهاء المصالح المختصة الانتهاء عن دفتر الشروط للإفراج عن رخص الاستيراد، حيث أكد وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي أن مصالحه لن تفرج عن رخص الاستيراد الخاص بالسيارات قبل انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة النظر في دفتر الشروط الجديد الخاص بتركيب السيارات كونه مرتبط ببعض.

أسامة. س

 

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