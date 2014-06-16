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خبراء يساندون قرارات تبون ويتفاءلون بنتائج الثلاثية المقبلة

رزيق: نثمن قرار الحكومة بمحاربة الفساد وتطهير العقار من الدخلاء

  31 جويلية 2017 - 21:07   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
رزيق: نثمن قرار الحكومة بمحاربة الفساد وتطهير العقار من الدخلاء

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون الثلاثية -المزمع عقدها سبتمبر المقبل بغرداية- فرصة ثمينة للحكومة من أجل بناء اقتصاد وطني قوي بعيدا عن الريع البترولي، من خلال اتخاذ تدابير استعجالية لتشجيع الإنتاج وتحرير العقار الفلاحي والصناعي من أيادي الدخلاء ومنح فرصة للمستثمرين الجادين.

 

أبدى الخبير الاقتصادي، كمال رزيق تفاؤله بنية الحكومة في محاربة الفساد وتطهير العقار الصناعي والفلاحي واسترجاعه من الدخلاء والطفيليين، معتبرا أن عودة حديث السلطات مؤخرا عن القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، أمرا إيجابيا، لاسيما أن عائدات الجزائر من المحروقات تضررت كثيرا بفعل تواصل انهيار سعر برميل النفط في السوق الدولية، مما يحتم علينا تقليص فاتورة الاستيراد والاستغناء على العديد من المنتجات والسلع غير الضرورية والعمل على انتاجها محليا.

في اتصاله مع  المحور اليومي ، أكد رزيق على ضرورة تطهير قطاع الفلاحة من الدخلاء وارجاع جميع الأراضي الفلاحية إلى أهلها، من اجل إعادة بعث هذا القطاع وتطويره، مضيفا أن الجهات الوصية ملزمة بتوفير جميع الظروف للفلاحيين من خلال ادراج التكنولوجية الحديثة في النشاط الفلاحي على غرار السقي بالتقطير، بالإضافة إلى دراسة خصوصيات كل ولاية والمحاصيل الفلاحية التي تتلاءم وطبيعة المناخ السائد في كل منطقة مع انشاء بنك وطني للبذور والشتائل،  مبرزا في الوقت ذاته، أهمية ضمان قنوات لتوزيع المنتجات الفلاحية وتسويقها، إضافة إلى انجاز مصانع ووحدات للصناعة الغذائية.  

بخصوص إمكانية توقيف الحكومة دعمها للاستثمار العمومي لصالح الخواص، ثمن رزيق هذا الجراء، مؤكدا ان المؤسسات العمومية قدمت نتائج دون المستوى طيلة سنوات، قائلا إن على الحكومة رفع يدها على المؤسسات العمومية ومنح فرصة للخواص والمستثمرين الأجانب، شريطة تلقي ضمانات باقتسام الأرباح وتحريك النشاط الاقتصادي في الجزائر.

 من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في قراءته للثلاثية التي حدد لها تاريخ 23 سبتمبر، على ضرورة الدراية بأن التوترات الموجودة في الميزانية ما بين 2017 - 2020، لا تحتاج إلى صراع لا لزوم له، وتعبئته في بيئة تتميز بضغوط مالية من أجل تجنب سوء الفهم، مشيرا إلى أن العمل الحكومي، يعد جزء من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث لم يوجه لمحاربة القطاع الخاص، والتمييز بينه وبين القطاع العمومي كما هو منصوص عليه في الدستور، ولكن من أجل مكافحة بعض رجال الأعمال الجشعين على حد قوله. كما اوضح في تصريحه لـ  المحور اليومي  أن في 20 ثلاثية حضرها بعد تلقيه دعوة من مختلف الوزراء المتعاقبين على الحكومة، تم طرح نفس المشاكل وهي محاربة البيروقراطية، إدماج النشاط غير الرسمي، إصلاح النظام المالي، ومن الناحية الاجتماعية النظام التعليمي والتدريب المهني، والمشكلة الشائكة المتمثلة في العقار وكيفية تعزيز الشراكة بين القطاع العمومي والخاص في القطاعات غير النفطية، إلا أن جميع هذه المقترحات لم يتم العمل بها إلى غاية اليوم.

لطفي العقون

 

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