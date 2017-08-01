شريط الاخبار
الجزائر تشرع في ترحيل المهاجرين الأفارقة الدرك يحقق في أسباب حرائق الغابات الأخيرة دوائر أجنبية رسمية تحرض المعتمرين على إثارة ربيع عربي بالجزائر تسجيل 42 ألف تدخل و03 غرقى بالمناطق الصخرية وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الراغبين في تغيير رغباتهم الحكومة تخيّر مصانع تركيب السيارات بين خفض الأسعار أو المنع من النشاط ارتفاع عدد السياح الجزائريين في تونس بـ 50,4 بالمائة خلال السداسي الأول برلمانيون وجمعيات يطالبون بفتح تحقيق حول نهب العقار بسكيكدة إخماد 2629 حريق على المستوى الوطني رئة البليديين تحترق تعيين فاروق بوكليخة مديرا عاما لديوان الخدمات الجامعية حجار يكشف عن توفير 49 ألف سرير جديد هذه السنة محتجون يطالبون بحقيقة وفاة سجين داخل مؤسسة عقابية حاملو الماجستير والدكتوراه يحتجون اليوم أمام مقر الوزارة تواصل ارتفاع أسعار مواد البناء والمتعاملون يتهّمون المضاربين الإهمال واللامبالاة وراء وفاة الأم وجنينها في الجلفة 12 الرقم الأخضر الجديد لاتصالات الجزائر لمعالجة الانقطاعات جزائريون يتفاعلون مع العملية الأخيرة للجيش بتيبازة الجزائر لم تُقيّد عملية تنقل الأشخاص حتى في أصعب الظروف بدة يطمئن الجزائريين بانخفاض أسعار السيارات تاج يطالب بلجنة تحقيق في وفاة حامل وجنينها بالجلفة وزارة التجارة تنفي ارتفاع أسعار العجائن الأرسيدي يقلل من شأن الاستقالات ويتهم منشقيه بـ التآمر تحييد 8 إرهابيين في قوراية بتيبازة دفتر الشروط الجديد سيحمل شروطا جدية والتصدير أولوية رزيق: نثمن قرار الحكومة بمحاربة الفساد وتطهير العقار من الدخلاء إغماءات.. اختناقات وإصابات بضربات الشمس عبر الولايات بن فليس يغرّد وحيدا في معسكر الرافضين للحوار من هيئة التشاور والمتابعة الحكومة تجّمد دراسة مشاريع تركيب السيارات خرّيجو المدرسة العليا للأساتذة لـ 2017 يناشدون بن غبريت مدرسة أشبال الأمة بالبليدة تستقبل المترشحين الجدد فتح 370 ألف منصب جديد للدورة التكوينية المقبلة التسجيلات في المدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي من 5 إلى 20 أوت الداخلية تشدد الرقابة على المطاعم المدرسية الجيش يحبط محاولات حرقة ألف شخص خلال 75 يوما تبون يطلب استراحة محارب المجتمع المدني يتحرّك للتبليغ عن خواص استولوا على عقارات عمومية مراجعة عدد من القوانين لتكيّيفها مع النموذج الاقتصادي الجديد لا يمكن لأي دولة سحب بساط حلحلة الأزمة الليبية من الجزائر مصانع التركيب حوّلت 540 مليون دولار إلى الخارج!
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. الحكومة تخيّر مصانع تركيب السيارات بين خفض الأسعار أو المنع من النشاط

8.24 ملايير دينار ديون غير محصّلة للخزينة العمومية خلال 5 أشهر

الحكومة تخيّر مصانع تركيب السيارات بين خفض الأسعار أو المنع من النشاط

  01 أوت 2017 - 20:42   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الحكومة تخيّر مصانع تركيب السيارات بين خفض الأسعار أو المنع من النشاط

نحو تحديد مدة الامتيازات الضريبية للمستثمرين

خيّر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، مصانع التركيب الناشطة والراغبين في الاستثمار في مجال صناعة السيارات بين تخفيض الأسعار أو سحب التراخيص وعدم منحها، حيث أكد تقرير لوزارة الصناعة أن الأسعار المطبقة بعد التصنيع والخروج من المصنع كانت مرتفعة نسبيا رغم الامتيازات الضريبية الممنوحة، ولهذا السبب  تخطر الوزارة بأن منح وتجديد التراخيص ستكون مرتبط بمسألة أسعار السيارات .

 

شرعت الحكومة في الضغط على مصانع تركيب السيارات والراغبين في الاستثمار به، لخفض الأسعار التي عرفت ارتفاعا كبيرا، رغم الامتيازات الجبائية والجمركية التي منحت لهم، إضافة إلى فتح أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، حيث تتجه إلى مراجعة شاملة وعميقة لسياسة المزايا الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين بموجب نظم المنتجات المفككة كليا  CKD  والمنتوج المفكك والمكون من مجموعات فرعية  SKD  تنطبق على مصانع تركيب السيارات، بعد الاطلاع على العديد من الاختلالات منذ بداية تطبيقه سنة 2000، وجاء في تقرير للوزارة  إن الخزينة العمومية تدين لمصانع تركيب السيارات، على غرار  رونو  و هيونداي  و سوفاك  بما لا يقل عن 8.24 ملايير دينار خلال الـ 5 أشهر الأولى من السنة الجارية وُجهت لاستيراد المكونات الموجهة لنشاط تركيب السيارات   ، SKDحيث أكد بيان لوزارة الصناعة أن استيراد مكونات SKD الموجهة إلى فرع الصناعة الميكانيكية، على غرار جرارات وحافلات وسيارات سياحية ومركبات نقل البضائع بلغ أزيد من 473 مليون دولار في 2016 مقابل 81 مليون دولار في 2015، كما ارتفعت هذه الواردات إلى أزيد من 815 مليون دولار خلال الأشهر الـ 5 الأولى من سنة 2017، واستنادا إلى التقرير الذي أنجزته وزارة الصناعة، بلغت الأموال غير المحصلة للخزينة العمومية الناجمة عن استيراد المكونات الموجهة إلى نشاط تركيب السيارات  SKD  المعفية من الحقوق الجمركية بمقتضى أحكام قانون المالية 2010 ما قيمته 13 مليار دينار جزائري في 2016 ومبلغ 82ر6 مليار دينار في 2015، وبلغت خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري 8.24 ملايير دينار، وعلى أساس هذه الدراسة وجهت الوزارة سلسلة من التوصيات المتمثلة بالخصوص في وضع شروط الاستفادة من جهازCKD / SKD  والمتعلقة أساسا بالاستثمار وتوفير مناصب الشغل، كما تم أيضا اقتراح تحديد مدة الامتيازات الضريبية التي يتم منحها حاليا لمدة غير محدودة الأجل، وبالأخص إخضاع تجديد امتيازات نظام ،CKD . SKD بتصدير جزء من الإنتاج، وتشير الدراسة نفسها إلى أنه من الضروري وضع آلية متابعة ومراقبة متعددة القطاعات تتكون من وزارتي الصناعة والمالية. وفقا لتقرير وزارة الصناعة، فإن  60 متعاملا اقتصاديا يخضع للنظام الضريبي SKD/CKD، من أجل 20 ألف وظيفة، قائلا إن متوسط معدل الاندماج لم يتجاوز 20 بالمائة خارج قطاع السيارات، في حين أن معدل تغطية السوق تبقى تتراوح ما بين 35 و40 بالمائة ، وتؤكد الوثيقة أن  خسائر الخزينة العمومية نتيجة تطبيق هذا النظام تقدر بأكثر من 40 مليار دينار سنة 2016، وأكثر من 27 مليار دينار سنة 2015، وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2017، قدرت الخسارة على مستوى الرسوم الجمركية بـ 20 مليار دينار ، ويضيف التقرير  إن هذه النظم وُضعت من أجل تعويض الاستيراد، إلا أن قطاعات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية تبقى تستنزف العملة الصعبة، حيث ورد في الوثيقة  على عكس ما كان منتظرا من النظام   SKD CKD   واصلت الواردات الخاصة بالتجميع والتركيب ارتفاعها في السنوات الثلاثة الأخيرة، لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار سنة 2016، مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015، وأكثر من 851 مليون دولار سنة 2014، وبالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، فالرقم تجاوز مليار دولار .

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات