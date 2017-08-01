8.24 ملايير دينار ديون غير محصّلة للخزينة العمومية خلال 5 أشهر

الحكومة تخيّر مصانع تركيب السيارات بين خفض الأسعار أو المنع من النشاط

نحو تحديد مدة الامتيازات الضريبية للمستثمرين

خيّر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، مصانع التركيب الناشطة والراغبين في الاستثمار في مجال صناعة السيارات بين تخفيض الأسعار أو سحب التراخيص وعدم منحها، حيث أكد تقرير لوزارة الصناعة أن الأسعار المطبقة بعد التصنيع والخروج من المصنع كانت مرتفعة نسبيا رغم الامتيازات الضريبية الممنوحة، ولهذا السبب تخطر الوزارة بأن منح وتجديد التراخيص ستكون مرتبط بمسألة أسعار السيارات .

شرعت الحكومة في الضغط على مصانع تركيب السيارات والراغبين في الاستثمار به، لخفض الأسعار التي عرفت ارتفاعا كبيرا، رغم الامتيازات الجبائية والجمركية التي منحت لهم، إضافة إلى فتح أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، حيث تتجه إلى مراجعة شاملة وعميقة لسياسة المزايا الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين بموجب نظم المنتجات المفككة كليا CKD والمنتوج المفكك والمكون من مجموعات فرعية SKD تنطبق على مصانع تركيب السيارات، بعد الاطلاع على العديد من الاختلالات منذ بداية تطبيقه سنة 2000، وجاء في تقرير للوزارة إن الخزينة العمومية تدين لمصانع تركيب السيارات، على غرار رونو و هيونداي و سوفاك بما لا يقل عن 8.24 ملايير دينار خلال الـ 5 أشهر الأولى من السنة الجارية وُجهت لاستيراد المكونات الموجهة لنشاط تركيب السيارات ، SKDحيث أكد بيان لوزارة الصناعة أن استيراد مكونات SKD الموجهة إلى فرع الصناعة الميكانيكية، على غرار جرارات وحافلات وسيارات سياحية ومركبات نقل البضائع بلغ أزيد من 473 مليون دولار في 2016 مقابل 81 مليون دولار في 2015، كما ارتفعت هذه الواردات إلى أزيد من 815 مليون دولار خلال الأشهر الـ 5 الأولى من سنة 2017، واستنادا إلى التقرير الذي أنجزته وزارة الصناعة، بلغت الأموال غير المحصلة للخزينة العمومية الناجمة عن استيراد المكونات الموجهة إلى نشاط تركيب السيارات SKD المعفية من الحقوق الجمركية بمقتضى أحكام قانون المالية 2010 ما قيمته 13 مليار دينار جزائري في 2016 ومبلغ 82ر6 مليار دينار في 2015، وبلغت خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري 8.24 ملايير دينار، وعلى أساس هذه الدراسة وجهت الوزارة سلسلة من التوصيات المتمثلة بالخصوص في وضع شروط الاستفادة من جهازCKD / SKD والمتعلقة أساسا بالاستثمار وتوفير مناصب الشغل، كما تم أيضا اقتراح تحديد مدة الامتيازات الضريبية التي يتم منحها حاليا لمدة غير محدودة الأجل، وبالأخص إخضاع تجديد امتيازات نظام ،CKD . SKD بتصدير جزء من الإنتاج، وتشير الدراسة نفسها إلى أنه من الضروري وضع آلية متابعة ومراقبة متعددة القطاعات تتكون من وزارتي الصناعة والمالية. وفقا لتقرير وزارة الصناعة، فإن 60 متعاملا اقتصاديا يخضع للنظام الضريبي SKD/CKD، من أجل 20 ألف وظيفة، قائلا إن متوسط معدل الاندماج لم يتجاوز 20 بالمائة خارج قطاع السيارات، في حين أن معدل تغطية السوق تبقى تتراوح ما بين 35 و40 بالمائة ، وتؤكد الوثيقة أن خسائر الخزينة العمومية نتيجة تطبيق هذا النظام تقدر بأكثر من 40 مليار دينار سنة 2016، وأكثر من 27 مليار دينار سنة 2015، وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2017، قدرت الخسارة على مستوى الرسوم الجمركية بـ 20 مليار دينار ، ويضيف التقرير إن هذه النظم وُضعت من أجل تعويض الاستيراد، إلا أن قطاعات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية تبقى تستنزف العملة الصعبة، حيث ورد في الوثيقة على عكس ما كان منتظرا من النظام SKD CKD واصلت الواردات الخاصة بالتجميع والتركيب ارتفاعها في السنوات الثلاثة الأخيرة، لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار سنة 2016، مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015، وأكثر من 851 مليون دولار سنة 2014، وبالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، فالرقم تجاوز مليار دولار .

أسامة سبع