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شرطة الحدود تسجل مرور 10 آلاف شخص يوميا مؤخرا

ارتفاع عدد السياح الجزائريين في تونس بـ 50,4 بالمائة خلال السداسي الأول

  01 أوت 2017 - 20:51   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع عدد السياح الجزائريين في تونس بـ 50,4 بالمائة خلال السداسي الأول

أكدت مصالح حرس الحدود التونسية، أن 10 آلاف جزائري يعبرون يوميا الحدود لقضاء العطلة على شواطئ الحمامات وسوسة خلال الأسبوع الأخير، مشيرة أن المعابر الحدودية الجزائرية التونسية تشهد ضغطا رهيبا بعد التوافد الكبير للسياح الجزائريين نحو الوجهة التونسية، حيث سجلت عبور ما يقل عن 100 ألف شخص للحدود بين 1 جانفي و10 جويلية مقابل 66 ألف و956 وافدا من نفس الفترة من سنة 2016 بزيادة قدرت بـ 50 بالمائة.

 

سجلت المؤشرات السياحية التونسية، ارتفاعا كبيرا لعدد السواح الجزائريين خلال السداسي الأول من السنة الجارية وصفته تقارير اقتصادية وإعلامية تونسية بالتطور الملحوظ والهام، حيث وصل إجمالي عدد السياح في الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي إلى 10 جويلية الفارط 100 ألف و673 وافد، مقابل 66 ألف و956 وافدا من نفس الفترة من سنة 2016 بزيادة قدرت بـ 50,4  بالمائة، حيث أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة هشام المحواشي في تصريح نقلته  الشروق التونسي  فإن مؤشرات السياحة التونسية شهدت أعلى مستويات الإقبال على مستوى معبر  ملولة  التابع لولاية طبرقة، وكذلك الشأن بالنسبة لمعبر  ببوش الحدودي  الذي بلغ عدد الوافدين به خلال نفس الفترة من السنة الفارطة 25 ألف و328 سائح في حين ارتفع هذا العدد خلال سنة 2017 من نفس الفترة إلى 41 الف و456 سائحا أي بنسبة زيادة تقدر ب 63,6 بالمائة.

أسامة سبع

 

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