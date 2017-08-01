75 بالمائة فقط نسبة استغلال الصناعيين لقدراتهم في 3 أشهر

لم تتجاوز نسبة استغلال المؤسسات الصناعية الجزائرية في القطاعين العام والخاص الـ 75% في الثلاثي الأول للسنة الحالية، باستثناء شعبة الصناعات الغذائية حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات شمل 250 مؤسسة عامة و264 مؤسسة خاصة.

وأظهرت نتائج التحقيق أنّ 88% من المؤسسات العمومية، وأكثر من 56% من المؤسسات الخاصة التي شملها التحقيق استخدمت قدرات إنتاجية تقل عن 75%، في حين لم يرق الطلب المعبر عنه فيما يتعلق بمستوى التزود بالمواد الأولية بالنسبة لـ 15% من المؤسسات العامة التي تم استجوابها من طرف الديوان لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك ولإلكترونيك والكهرباء والنسيج، بينما جاء متناسبا مع الطلب بالنسبة للمؤسسات الخاصة.

وتسبّب الأمر في نفاذ المخزونات بالنسبة لـ 56 % من مؤسسات القطاع العام و18% من مؤسسات القطاع الخاص مما نتج عنه توقف عن النشاط لمدة تصل إلى 29 يوما في 89 % من المؤسسات المملوكة للدولة ولمدة تصل إلى 10 أيام في 84 % من المؤسسات الخاصة.

وأبرز الديوان الوطني للإحصائيات أن 13 % من مستجوبي القطاع العام و44% من مستجوبي منظومة الخواص سجلوا أعطالا كهربائية، لا سيما في مؤسسات انتاج مواد البناء والكيمياء، ما تسبب في توقف عن النشاط لمدة وصلت إلى 12 يوما بالنسبة لـ 71 % من الفئة الأولى، ولمدة وصلت إلى 6 أيام بالنسبة لـ 93 % من الفئة الثانية.

ليبلغ بذلك مستوى العجز عن تلبية كل الطلبات المسجلة، 63 % لدى مؤسسات القطاع العام و21 % لدى القطاع الخاص، لا سيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك ولإلكترونيك والنسيج والخشب.



