ألف حاج معني واستظهار وصل الدفع بالمطار شرط للمغادرة

6 ملايين غرامة على مكرري الحج وبنك الجزائر يتكفل بتحويلها

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة الحجاج الجزائريين الذين سبق لهم أداء هذه النسك خلال العامين الماضين والمعنيين بدفع غرامة الـ 2000 ريال سعودي، إلى التقرب من شبابيك بنك الجزائر لدفع هذه الرسوم كشرط قبل تمكينهم من التنقل إلى البقاع المقدسة.

أوضح الديوان الوطني للحج والعمرة، أن السلطات السعودية فرضت على الحجاج الذين سجلوا للحج هذا الموسم وسبق لهم أداء هذه المناسك في عام 2015 أو عام 2016 دفع مبلغ إضافي قدره 2000 ريال سعودي، قصد تمكينهم من أداء الركن الخامس من الإسلام، وأضاف أنه على حجاجنا الميامين المعنيين بهذا الإجراء التقرب من مصالح بنك الجزائر لدفع هذه الرسوم المقدرة بالعملة الجزائرية بـ 6 ملايين سنتيم قبل مغادرة أرض الوطن، وأكدت ذات الهيئة على ضرورة استظهار وصل دفع المبلغ، إضافة إلى الوصل الخاص بتكلفة الحج لدى مصالح البنك على مستوى مطارات الإقلاع.

تكون وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد تمكنت من الحصول على رخصة من الوزارة الأولى، قصد تمكين الحجاج الذين أدوا مناسك الحج خلال العامين الماضيين من دفع قيمة الغرامة المقدرة بـ 2000 ريال سعودي، عبر المسار الإلكتروني الذي دفعت من خلاله تكاليف الحج بالدينار الجزائري، علما أن 1000 حاج معني بها، في انتظار استكمال الحجاج الجزائريين لعملية اقتناء تذاكر السفر على متن الجوية الجزائرية أو نظيرتها السعودية وإيداع ملفات الحصول على التأشيرة لدى الدوائر الإدارية، والتي تتكفل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بنقلها إلى مقر القنصلية السعودية بالجزائر قصد استخراجها، علما أن آخر الأرقام التي كشف عنها الديوان الوطني للحج والعمرة، تشير إلى منح القنصلية السعودية بالجزائر لـ 14 ألف تأشيرة إلى غاية أول أمس، في حين قام 27 ألف حاج باقتناء تذكرة السفر، مع دفع 34600 حاج لتكاليف أداء هذه النسك على مستوى بنك الجزائر، في وقت أعلنت فيه الخطوط الجوية عن تمديد فترة بيعها إلى غاية الخامس من أوت الجاري.

يشار إلى أن 1400 جزائري مهدد بالإقصاء من أداء مناسك الحج، في حال ما لم يدفعوا تكاليف هذه الفريضة قبل انتهاء الآجال التي مددت لعدة مرات، علما أنها تقدر بـ 37 مليون سنتيم تدفع على مستوى شبابيك بنك الجزائر عبر الوطن.