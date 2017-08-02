فيما بلغ رقم الأعمال المحقق 069 .2 مليار دينار

كرامة للتأمينات تحقق أرباحا بـ 5.102 مليون دينار سنة 2016

حققت مؤسسة كرامة للتأمين في سنة 2016 ربحا صافيا قدر بـ 5.102 مليون دينار أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة مقارنة بـ 2015، أما بالنسبة لرقم الأعمال المحقق فقد بلغ 069 .2 مليار دينار أي بنسبة تطور وصلت إلى 16 في المائة مقارنة بـ 2015 حسب ما أفاد به بيان للشركة.

جاء في البيان أن هذا الارتفاع لرقم الأعمال هو نتيجة أساسا لأداء الشبكة المباشرة للمؤسسة وكذا شبكة الشركة الأم الشركة الجزائرية للتأمين واعادة التامين والتي تضم 90 وكالة الى جانب توسيع شبكة التأمين المصرفي الى 24 في المائة والتي سمحت برفع عدد الوكالات الى 92 وكالة.

وأضاف نفس المصدر، أن التوظيفات المالية لمؤسسة كرامة للتأمين بلغت 7.4 مليار دينار ما يمثل قرابة نصف مجمل توظيفات كل شركات التامين مجتمعة.

كما تم تعزيز الجدارة الائتمانية للمؤسسة حيث بلغت 5.1 مليار دينار لتفوق بذلك 194 في المائة من الهامش المطلوب، وشمل اداء 2016 كذلك الجانب الخاص بالخدمات والاضرار المتكفل بها والتي ارتفعت الى 5.809 مليون دينار لأكثر من 2.400 ملف ما يمثل تطورا بنسبة 13 في المائة مقارنة بـ 2015.