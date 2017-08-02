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حسب تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات شمل 514 مؤسسة

قدرات إنتاج المؤسسات لم تتجاوز 75% في الثلاثي الأول من 2017

  02 أوت 2017 - 23:15   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قدرات إنتاج المؤسسات لم تتجاوز 75% في الثلاثي الأول من 2017

كشف تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات شمل 250 مؤسسة عامة و264 مؤسسة خاصة عن استغلال المؤسسات الصناعية الجزائرية في القطاعين العام والخاص قدراتها الانتاجية بنسبة لا تتجاوز 75% في الثلاثي الأول من 2017 باستثناء شعبة الصناعات الغذائية.

 

أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن نتائج التحقيق أظهرت أن 88% من المؤسسات العمومية وأكثر من 56% من المؤسسات الخاصة التي شملها التحقيق استخدمت قدرات إنتاجية تقل عن 75%، وفيما يتعلق بمستوى التزود بالمواد الأولية فإنه أقل من الطلب المعبر بالنسبة لـ 15% من المؤسسات العمومية التي تم استجوابها من طرف الديوان لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك ولإلكترونيك والكهرباء والنسيج بينما جاء متناسبا مع الطلب بالنسبة لمؤسسات الخاصة.

تسبب ذلك في نفاذ المخزونات بالنسبة لـ 56% من مؤسسات القطاع العام و18% من مؤسسات القطاع الخاص مما نتج عنه توقف عن النشاط لمدة تصل إلى 29 يوما في 89% من المؤسسات المملوكة للدولة ولمدة تصل إلى 10 أيام في 84% من المؤسسات الخاصة حسب نفس المصدر، وزيادة على ذلك فإن 13% من مستجوبي القطاع العام و 44% من مستوجبي القطاع الخاص سجلوا اعطابا كهربائية لاسيما في مؤسسات انتاج مواد البناء والكيمياء مما تسبب في توقف عن النشاط لمدة وصلت إلى 12 يوم بالنسبة 71% من الفئة الأولى ولمدة وصلت 6 أيام بالنسبة لـ 93% من الفئة الثانية.

من جهة أخرى، فإن التزود بالمياه كان كافيا -حسب رأي أغلبية المؤسسات التي شملها التحقيق-أما الطلب على السلع المنتجة فقد سجل ارتفاعا لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك ولإلكترونيك والصناعات الغذائية وصناعة الخشب، وبالتالي فإن 63% من مؤسسات القطاع العام و21% من القطاع الخاص لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك ولإلكترونيك والنسيج والخشب لم تتمكن من تلبية كل الطلبيات المسجلة. 

بوعلام حمدوش

 

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