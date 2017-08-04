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السلاطة ب 200 دينار والجزر بـ 90 دينار

ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بسبب موجة الحر

  04 أوت 2017 - 19:15   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بسبب موجة الحر

ارتفعت أسعار الخضر والفواكه إلى مستويات قياسية في الأسواق الوطنية هذه الأيام، جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة مما صعب من مهمة الفلاحيين في جني محاصيلهم نتيجة نقص اليد العاملة وارتفاع تكاليف النقل.  

شهدت أسواق الخضر والفواكه في الجزائر ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضر والفواكه، حيث تفاجئ المواطنون من هذا الغلاء الفاحش، حيث  تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم حدود 40 دينار جزائري، بعدما لم يكن يتعدى سعرها 20 دينار، في حين لامس سعر الكيلوغرام الواحد من «السلاطة « سقف 200 دينار جزائري، وقدر الكيلوغرام الواحد من اللفت بـ 120 دينار جزائري، والجزر بـ 90 دينار جزائري، كما قفز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا التي تعد من بين الاطباق الرئيسية لدى غالبية الجزائريين إلى  50 دينار جزائري، بعدما لم تمكن تتجاوز 30 دينار جزائري قبل أيام  قليلة ، فيما استقر  الكيلوغرام من البصل  عند  30 دينار جزائري، والفلفل الحلو والباذنجان عند 60 دينار، فيما وصل سعر الكوسة « القرعة « 90 دج في سياق ذي صلة، أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار في اتصاله مع «المحور اليومي» غلاء أسعار الخضر و الفواكه إلى عزوف بعض الفلاحين عن جني محاصيلهم بسبب موجة الحر الذي مست العديد من الولايات، نتيجة تعرضهم لصعوبات أثناء القيام بنشاطهم، خاصة في المناطق التي عرفت حرائق في غاباتها، فيما رفض البعض الاخر جنيها مفضلين تركها إلى غاية انخفاض درجات الحرارة واستقرار الطقس، الأمر الذي أحدث بعض الندرة في المادة بأسواق الجملة، موازاة مع ارتفاع الطلب خاصة من أصحاب المطاعم المتواجدين في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى موسم  الأعراس و الولائم أين يكثر الطلب على الخضر والفواكه وحتى اللحوم البيضاء والحمراء على حد قوله، مضيفا أن متوسط أسعار الخضر والفواكه قد ارتفعت خلال الأيام الأخيرة بـ 10 إلى 20 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، فيما ارتفع سعر الكيلوغرام من اللحوم البيضاء بـ  10 دينار كذلك . في حديثنا مع بعض تجار التجزئة في أسواق العاصمة، برر هؤلاء ارتفاع الأسعار بغلائها في أسواق الجملة، مما انعكس سلبا على أسعارها بأسواق التجزئة، موضحين أن ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها مختلف مناطق الوطن وكثرة الحرائق التي مست عدة غابات من الوطن أحدث خللا في تموين أسواق الجملة للخضر والفواكه نظرا لصعوبة إيصالها إليهم بسبب قطع الطرقات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل على حد قولهم. 

لطفي العقون 

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