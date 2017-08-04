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بعد سحب ملايين البيض الهولندي الملوث

الجزائر لا تستورد البيض من أوروبا

  04 أوت 2017 - 19:17   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجزائر لا تستورد البيض من أوروبا

 أفاد مصدر من وزارة الفلاحة أن الجزائر غير معنية بالبيض الملوث المسوق في هولاندا على اعتبار انها لا تستورد البيض من الخارج ، عكس السنوات الماضية التي كان يتم فيها جلب الملايين من البيض نمن دول أوروبية  عديدة على غرار الكتاكيت و الدجاج. 

 أفاد ذات المنصادر أن مربو الدواجن وأصحتب المفارخ لا يستعملون مادة  فيبرونيل التي استعانت بها  شركة «تشيكفريند» المتخصصة في القضاء على القمل الأحمر وهو طفيلي مضر جدا بالدجاج. ومادة فيبرونيل ، جزئية تستخدم كثيرا في المنتجات البيطيرية لمكافحة البرغوث والبق والقراديات الا انها محظورة في معالجة الحيوانات التي تستخدم منتجاتها في السلسلة الغذائية. يأتي هذا بعد أن  سحبت متاجر هولندية والمانية كبيرة كميات ضخمة من البيض من رفوفها بسبب فضيحة البيض الملوث التي تلحق خسائر «بملايين عدة من اليوروهات» على ما افادت نقابة مربي الدواجن الهولندية. وقد امتدت القضية ايضا الى المانيا حيث قررت سلاسل المتاجر الكبرى من امثال «ليدل» و»ريفه» وقف تسويق البيض الذي يحوي فيبرونيل وهو مبيد للحشرات استخدم في مزارع الدواجن الهولندية في معالجة القمل الاحمر. واعتبرت وزارة الزراعة الالمانية في بيان «ان ما لا يقل عن ثلاثة ملايين بيضة ملوثة» مصدرها هولندا سلمت الى المانيا وتم تسويق غالبيتها.  واضافت «تبين ان المانيا اكثر تأثرا» مما كانت السلطات تعتقد في البداية. وجاء في تقرير جديد اصدرته الهيئة الهولندية المعنية بسلامة الاغذية ان 138 مزرعة دواجن في هولندا اي 20 % من عددها الاجمالي تبقى مقفلة من اصل 180 علقت الهيئة عملها في الاساس. واكدت الهيئة ان «البيض الآتي من مزرعة معينة تشكل خطرا وشيكا على الصحة العامة خصوصا» .وتوقفت سلسلة متاجر «البرت هاين» الاهم في هولندا عن «بيع 14 نوعا من البيض وفقا لتوصيات» الهيئة. وقال الناطق باسم سلسلة المتاجر هذه، الز فان ديك ان «كل البيض يعاد الى المخزن ويتلف» واصفا الوضع بانه غير مسبوق في تاريخ هذه المؤسسة. وكان مربو الدواجن في هولندا استعانوا بشركة «تشيكفريند» المتخصصة في القضاء على القمل الاحمر وهو طفيلي مضر جدا بالدجاج. ويبدو ان هذه الشركة استخدمت مادة فيبرونيل وهو جزئية تستخدم كثيرا في المنتجات البيطيرية لمكافحة البرغوث والبق والقراديات الا انها محظورة في معالجة الحيوانات التي تستخدم منتجاتها في السلسلة الغذائية.  

 

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