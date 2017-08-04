ارتفاع الربح الإجمالي وإيرادات الشركة إلى 12.89 مليا دولار

«أل جي«تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2017

أعلنت شركة أل جي الكترونيكس «LG» عن نتائجها المالية للربع الثاني من2017 والمتمثلة في 12.89 مليار دولار، أي زيادة تقارب 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بقيادة وحدة الأجهزة المنزلية التي حققت زيادة 12 بالمائة مقارنة بالربع الثاني لسنة 201

سجلت ثلاث من بين الأربع وحدات الرئيسية إيرادات أعلى من العام الماضي، وتقدر الإيرادات التشغيلية الموسمية بـ 588.2 مليون دولار أمريكي، أي أعلى بنسبة 13.6 بالمائة في عام 2017، على الرغم من الفترة الصعبة التي تجتازها وحدة الهواتف النقالة،فيما حققت وحدات الأجهزة المنزلية وحلول الهواء الحصة الأكبر من الإيرادات والإيرادات التشغيلية للربع الثاني بـ 4.65 مليار دولار أمريكي لوحدة الأجهزة المنزلية 412.5 مليون دولار أمريكي لوحدة حلول الهواء، و من بين ما ميز هذا الفصل نجد المبيعات القوية التي شهدتها الأسواق الكورية حيث حققت زيادة قدرها 43 بالمائة مقارنة بفترة أفريل - جوان 2016. و قد تحصلت « ال جي « في 2017 على جوائز أكثر من أي شركة منتجة أخرى بفضل أجهزة المطبخ والغسيل و تتوقع وحدة الأعمال أن تتلقى طلبا متزايدا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا في حين يتوقع أن تساهم الأجهزة المنزلية الممتازة مثل ثلاجات «إنستافيو» وغسالات «توينواش» مساهمة قوية في هذه الزيادة المرتقبة.

لطفي .ع