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قرابة 2 مليون متعامل اقتصادي في الجزائر

  05 أوت 2017 - 14:56   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قرابة 2 مليون متعامل اقتصادي في الجزائر

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري بالجزائر إلى غاية نهاية جوان 2017 أكثر من 93ر1 مليون متعامل اقتصادي أي زيادة ب 41.805 متعامل مقارنة بنهاية 2016  (+21ر2 %)  حسبما علمته وأج لدى المركز الوطني  للسجل التجاري.
و يتعلق الأمر ب 752ر1 مليون متعامل ينشطون تحت قيد أشخاص ماديين (91% من العدد الإجمالي) و 180.045 تحت قيد أشخاص معنويين مؤسسات)  أي ما يعادل نسبة  9%.
و حسب ترتيب الولايات تحتل الجزائر المرتبة الأولى من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب246.883 مسجل (نحو 13% من العدد الاجمالي) تليها وهران ب94.367  (نحو 5%) و سطيف ب 82.678 (2ر4%) و تيزي وزو ب 80.770 (1ر4) و قسنطينة ب  67.646 (5ر3%).
و حسب نوعية النشاطات يمارس الأشخاص المعنويون بالدرجة الأولى نشاط التوزيع بالتجزئة (06ر44% من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين-الأشخاص الماديين) تليه الخدمات (6ر38%) وإنتاج السلع (44ر13%) و التوزيع بالجملة (62ر3%) وإنتاج الصناعة التقليدية (26ر0%) و التصدير (02ر0%).
و بالنسبة للمتعاملين المسجلين تحت قيد مؤسسات فإنهم غالبا ما ينشطون في مجال الخدمات (6ر32% من العدد الإجمالي للمؤسسات) و إنتاج السلع (5ر29%) و الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (52ر19%) و التوزيع  بالتجزئة (92ر9%) و التوزيع بالتجزئة (02ر7%) و إنتاج الصناعة التقليدية  (8ر0%) و التصدير (7ر0%).
و فيما يخص السجل التجاري الالكتروني الذي أطلق في مارس 2014 بلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الحاملين هذه الوثيقة 636.790 نهاية يونيو المنصرم  أي ما  يعادل 550.087 شخص مادي و 86.703 شخص معنوي.

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