بعدما استغلوا مرض الوزير الأسبق بختي بلعايب

الأمن يحقق في استفادة مستوردين من رخص بطرق ملتوية

فتحت مصالح الأمن تحقيقاتها في بعض القرارات التي اتخذت أثناء الوقت الذي كان فيه الوزير الأسبق للتجارة «المرحوم» بختي بلعايب في عطلة مرضية، والمتعلقة بتقديم مصالح الوزارة لرخص استيراد إلى مستوردين بطرق مشبوهة.

باشرت مصالح الأمن المتخصصة تحقيقها حول بعض الرخص التي سلمت إلى متعاملين اقتصاديين ومستوردين بطرق مشبوهة، يتعلق بعضها برخص الاستيراد وأخرى بالممارسات التجارية، حيث ستعمل مصالح الأمن على الوصول إلى الجهة المسؤولة عن هذه الفضيحة، ووضع حد للمتواطئين في هذه التجاوزات، ممن كانت لهم المسؤولية الكاملة للتصرف في شؤون الوزارة بسبب مرض الوزير، خاصة أن الاقتصاد الوطني كان على المحك بفعل تضرر الخزينة العمومية، جراء تراجع عائداتها من العملة الصعبة بعد تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية. حسبما أسرت به مصادر «المحور اليومي»، فإن هذه التحقيقات جاءت عقب اكتشاف تجاوزات عديدة في مجال الاستيراد عندما كان الوزير السابق «المرحوم» بختي بلعايب في عطلة مرضية، حيث تورط أشخاص من داخل الوزارة وخارجها في تزوير توقيع الوزير السابق، وقدموا رخصا إلى متعاملين لم يسبق لهم مزاولة نشاط الاستيراد، فضلا عن منحهم حصصا إضافية خارج الحصة القانونية، حيث تحصل هؤلاء المستوردون الغشاشون على رخص شملت أغلب المنتجات الخاضعة لرخص الاستيراد. سبق لوزير التجارة الأسبق بختي بلعايب، أن تطرق إلى المشاكل والضغوطات التي يتعرض لها أثناء تأدية مهامه من طرف لوبيات ومافيا الاستيراد، حيث فجّر فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بفضيحة فساد على مستوى ميناء الجزائر الدولي، تورطت فيها إطارات سامية بوزارة التجارة بالتواطؤ مع جمركيين، بعد تدخلهم لتسهيل خروج حاويات معبأة بقطع غيار مغشوشة تعود إلى أحد المستوردين الذي مازال في حالة فرار بدولة دبي، حيث لم يتوان بلعايب باتهام لوبيات لم يذكرها بالاسم في التحكم في سوق الاستيراد والتجارة في الجزائر خلال خرجاته الإعلامية، بل تعدى ذلك إلى بتوجيه اتهامات خطيرة إلى إطارات بالوزارة، قامت بتزوير توقيعه في تحرير تعليمات وإرسالها إلى مديريات التجارة عبر 48 ولاية دون أن يتفطن الوزير، باعتبار أن التوقيع المزور يشبه إلى حد كبير توقيع الوزير الحقيقي.

لطفي العقون