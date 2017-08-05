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مصانع التركيب حولت 540 مليون دولار إلى الخارج

«رونو» الجزائر استوردت 8 سيارات بقيمة 12 مليون دولار!

  05 أوت 2017 - 19:55   قرئ 124 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
«رونو» الجزائر استوردت 8 سيارات بقيمة 12 مليون دولار!

كشفت أرقام المديرية العامة للجمارك حول نشاط وكلاء السيارات المعتمدين، عن أرقام «خيالية» حول استيراد سيارات قاربت قيمتها 3 ملايير سنتيم، مما يطرح العديد من التساؤلات حول تضخيمهم للفواتير، حيث كشفت الأرقام الخاصة بكل وكيل عن استيراد العلامة الفرنسية «رونو» 8 سيارات بقيمة 12.14 مليون دولار. 

 لجأ العديد من وكلاء السيارات إلى تضخيم فواتير السيارات لتعويض شح الموارد وتسقيف «كوطة» كل وكيل من السيارات، حيث عرفت أسعار السيارات الجديدة التي وصلت بعد الإفراج عن رخص الاستيراد الخاصة بسنة 2016، تضاعفا كبيرا في الأسعار وتضخيما «خياليا» للفواتير، حيث كشفت أرقام الجمارك التي نشرها الموقع المتخصص «أوتو بيب» عن تجاوز خطير للعلامة الفرنسية «رونو»، من خلال استيراد 8 مركبات بمبلغ فاق الـ 12 مليون دولار بمعدل 1.2 مليون دولار للسيارة أي 1.5 مليار سنتيم للمركبة الواحدة باحتساب سعر الصرف الرسمي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وهو ما يتناقض مع أسعار سيارات العلامة غير المتوفرة عبر كامل قاعات العرض، في حين استوردت العلامة ذاتها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية 14674 مركبة بقيمة 134.45 مليون دولار بمعدل 100 مليون سنتيم للسيارة، وهو ما يعتبر جد منطقي. من جهة أخرى، تؤكد الأرقام ذاتها على تحويل مصنعي «رونو» و»هيونداي» لـ 540 مليون دولار نحو الخارج لاستيراد «السيارات المفككة» قصد تركيبها محليا، حيث شهدت الفاتورة ارتفاعا قارب الضعف خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. في سياق متصل، كشفت ذات الوثيقة عن استيراد مجمع «سوفاك» لـ 1642 سيارة بقيمة 26.02 مليون دولار مقابل 5693 وحدة بقيمة 79.51 مليون دولار خلال السداسي الأول من سنة 2016، تليها «سيما موتورز» بـ 1433 سيارة بقيمة 19.87 مليون دولار ثم «هيونداي» بـ 1430 سيارة بقيمة 16.94 مليون دولار، ثم «ديامال» الممثل السابق لعلامتي «شفرولي» و»أوبل» بـ 120 سيارة بقيمة 1.27 مليون دولار، في حين لم تستورد علامة الأسد «بيجو» أي سيارة. في سياق متصل، أكدت أرقام الجمارك أن فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات بلغت 111,33 مليون دولار في الفترة بين جانفي وجويلية 2017 مقابل 382,52 مليون دولار في الفترة نقسها من 2016 أي بانخفاض نسبته 71 بالمائة فيما يتعلق بالقيمة، أما من حيث الكمية بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7.787 وحدة مقابل 35.571 وحدة في النصف الأول من 2016، أي بتراجع قدره 78,11 بالمائة، وأشار المصدر ذاته إلى أن السيارات المستوردة في السداسي الأول من 2017 تمثل بقية الطلبيات التي قدمها الوكلاء في العام الماضي أي بعنوان رخص استيراد 2016، إذ لم يتم منح أي رخصة خلال السنة الجارية.  

أسامة سبع  

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