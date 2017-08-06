وزارة الفلاحة بصدد تحضير قائمة الموّالين ونقاط البيع المعنية

الحكومة تضبط سوق الماشية لتوفير الأضاحي بأسعار مستقرة

على غير العادة تعرف السوق الوطنية الرسمية والموازية ضعفا في عدد نقاط بيع المواشي تحسبا لعيد الأضحى الذي لا يفصلنا عنه سوى شهر فقط، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يؤكد نجاح الحكومة في تنظيم سوق الماشية قبل شهر من حلول عيد الأضحى المبارك لتُجنب تكرار سيناريو فساد لحوم الأضاحي لعيد 2016، وذلك عبر السياسة الثنائية التي انتهجتها كلا من وزارتي الفلاحة والداخلية لمواجهة وردع المضاربين بأضحية الجزائريين وعرضها مباشرة من الموال للمستهلك وتوفيرها بأسعار في متناول المواطنين ذوي الدخل المتوسط والضعيف.

يبدو أن سياسة الحكومة الجديدة في القضاء على المضاربة بشتى أنواعها لضبط الأسعار لتكون في متناول المواطن البسيط، بدأت تُؤت أُكلها عبر نقص عدد نقاط بيع المواشي بأسعار لا تفوق 40 ألف دينار لأحسن أضحية وهو ما لاحظته المحور اليومي هذه الأيام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي عرفت انتشارا كبيرا لنقاط بيع الأضاحي بحوالي شهرين من حلول العيد في ظل غياب رقابة بيطرية صارمة على رؤوس الماشية. وفي حديث لـ المحور اليومي مع عدد من الموالين، أكدوا لنا بأن الرقابة هذه السنة مشددة على كل نقاط البيع الرسمية والموازية ومن غير الممكن أي يتم عرض مواشي للبيع في أي منطقة دون الترخيص لها من السلطات المحلية، خاصة في النقاط الموزعة على مستوى بلديات كل الولايات والتي اعتاد المواطنون اقتناء أضاحيهم منها كل سنة، وذلك مقارنة بالسنة الفارطة التي كان المربي والتاجر السمسار يعرض الماشية بأزيد من شهر قبل حلول عيد الأضحى. وهو ما أدى إلى عدم توفر رؤوس الماشية في السوق الموازية ما لاحظته المحور اليومي هذه الأيام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وحسب مصدر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الذي أكد بأن الوزارة شرعت في التحضير لقائمة أسماء الموالين المرخص لهم وكذا التجار الناشطين في شراء وبيع الماشية لتنظيم سوق الماشية التي يفوق عددها الإجمالي 26 مليون رأس، وذلك تفاديا لالتهاب أسعار أضاحي الجزائريين وتجنب سيناريو اخضرار لحوم أضاحي عيد 2016 الذي كبد الجزائريين خسائر دون أية تعويضات بسبب صعوبة التعرف على مصدر الماشية بحكم اقتناء المواطنين لأضحية العيد من نقاط بيع موازية. وكان رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وارشاده مصطفى زبدي قد دعا المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في بيع الأضاحي وطلب المواطن المقتني للأضحية لنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للموال أو السمسار لتفادي الخسائر التي عرفتها العائلات الجزائرية خلال عيد الأضحى الفارط، مما يسهل على المصالح المعنية من معرفة المصدر ومعاقبته وتعويض المتضررين، في حال تسجيل فساد لحم الأضحية او أي أعراض عن تسمينها بمواد غير صحية مضرة بصحة المستهلك.