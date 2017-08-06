عاين مستثمرات فلاحية ووقف على إنتاج الحليب بالولاية

وزير الفلاحة ينتقد طريقة تسيير ملف الاستثمار الفلاحي بجيجل

طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري عبد القادر بوعزقي المتضررين من موجة النيران التي ضربت ولاية جيجل بخصوص التعويضات التي قررت الحكومة منحها لهؤلاء، مؤكدا بأن عملية إحصاء الخسائر التي لحقت بفلاحي ولاية جيجل ونظرائهم ببقية ولايات الجمهورية متواصلة على قدم وساق تحت إشراف لجان مختصة.

حذر الوزير لدى معاينته لبعض المناطق التي طالتها هذه الحرائق سيما ببلدية تاكسنة الجبلية من مغبة الاستغلال السيء لعملية إحصاء الخسائر التي تقوم بها اللجان المختصة، داعيا الفلاحين إلى تجنب الإدلاء بتصريحات ومعلومات مغلوطة بشأن الخسائر التي لحقت بهم طمعا في تعويضات أكبر، كما طمأن في المقابل المتضررين من هذه الحرائق التي أتت على أكثر من ألفي هكتار من الغابات بولاية جيجل ونحو 20 ألف شجرة مثمرة ناهيك عن العشرات من رؤوس الماشية بتعويضات مناسبة لحجم الأضرار التي لحقت بهم والتي تكفل لهم إعادة إحياء نشاطهم الفلاحي. من جهة أخرى انتقد الوزير ضمنيا طريقة معالجة ملف الاستثمار الفلاحي بالولاية والذي تسبب في عراقيل كبيرة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع ملحا على ضرورة تشجيع المبادرات الإيجابية بما يكفل تجسيد المشاريع الطموحة التي من شأنها النهوض بالقطاع على مستوى إقليم ولاية جيجل بصفتها من الولايات النموذجية في المجال الفلاحي بما تزخر به من إمكانات هائلة، وكانت لوزير الفلاحة عدة وقفات خلال هذه الزيارة، حيث عاين قطاع الحليب الذي يشكو من اعتلالات كثيرة تسببت في انخفاض الإنتاج رغم توفر الولاية على عدد من الملبنات ذات القدرة الإنتاجية الهائلة، كما زار الوزير إحدى المزارع النموذجية جنوب عاصمة الولاية أين استمع إلى شكاوى بعض الفلاحين سيما فيما يتعلق بملف التزود بالمواد الكيميائية والأسمدة وكذا مصادر المياه التي تحولت إلى عبء كبير لهؤلاء .