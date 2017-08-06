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التوظيف في مركب الحجار يُغضب سكان سيدي عمار بعنابة

  06 أوت 2017 - 22:28   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
التوظيف في مركب الحجار يُغضب سكان سيدي عمار بعنابة

 يتحرك بعض الشبان وخريجو الجامعات بسيدي عمار من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التشغيل بالحجار من أجل الاحتجاج على إقصائهم من التشغيل في مركب الحجار الذي يتربع على مسافة كبيرة في بلدية سيدي عمار مشاطرة مع بلدية الحجار.

 أكد بعض شباب سيدي عمار انهم ليسوا من دعاة الفوضى وغلق الطرق من أجل المطالبة بحقهم بالتشغيل، خاصة أن غالبيتهم يملكون شهادات جامعية في اختصاصات تسمح لهم بالظفر بمناصب شغل في الحجار كالعلوم التقنية والميكانيكية والطلبة الدارسين في الكليات العليا للحديد والمعادن، وقد سبق للشباب البطالين وأن نظموا وقفة احتجاجية عارمة قبل الانتخابات التشريعية حيث قاموا بتقطيع أجسادهم بمواد حادة وهددوا بالانتحار حرقا بالبنزين أو برمي أنفسهم من أعلى البوابة، كما شّلوا كل مداخل المركب لكن غالبيتهم لا يملك حتى شهادة التعليم الابتدائي، وكشف بعض إطارات المركب لجريدة   المحور اليومي  عن معاناتهم في الوحدات والورشات مع العمال الذين تم تشغيلهم لأسباب اجتماعية حيث يدخلون في صدامات يومية مع المسؤولين ويجدون صعوبات كبيرة في التواصل معهم، وحسب ما أكدته مصادرنا فإن سبب تحرك خريجي الجامعات في هذه الفترة يعود إلى التصريح الذي أدلى به الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي أكد على فتح أبواب التشغيل في المركب مباشرة بعد تشغيل الفرن العالي في بداية مارس الماضي لكن بعد الأعطاب والتوقفات الذي وقعت في المركب أصبحت إمكانية توظيف عمال جدد غير واردة، خاصة أن العمال الحاليين يتسلمون أجورهم الشهرية منذ أكثر من سنة ونصف من الخزينة العمومية ومازالت الدولة تنتظر موعد تحسن الإنتاج في المركب لكي تسترجع الأموال الضخمة التي ضختها في الخزينة لتفعيله.

إلياس. ب

 

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