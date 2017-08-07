سونلغاز تؤكد التزامها بتعويض متضرري انقطاعات الكهرباء

أكدت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز"، اليوم الاثنين، إلتزامها بتعويض كل المواطنين الذين تعرضت أجهزتهم الكهرو- منزلية للتلف بسبب الانقطاعات الاخيرة، الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة والحرائق التي شهدتها مختلف الولايات.

في تصريح للاذاعة الجزائرية، قال، خليل هدنة، مدير الاعلام والاتصال بسونلغاز، أنّ الأضرار التي سببتها حرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة التي رافقتها، مسّت الكثير من عتاد الشركة، مؤكدا أنّ "سونلغاز" تكبّدت خسائر معتبرة جراء حرائق الغابات التي تجتاح عددا من ولايات الوطن منذ جوان الماضي، سيما على مستوى شبكة الكهرباء المتقاطعة ذات التوتر العالي بأعالي الجبال.

وأشار المتحدث ذاته: "كلفة أصغر محوّل للكهرباء تبلغ 300 مليون سنتيم، فما بالك بمئات المحولات على مستوى شبكات الربط ذات التوتر العالي (220 و400 كيلو واط) المتواجدة بأعالي الجبال بولايات الطارف وقالمة وسوق أهراس وعنابة بجاية وتيزي وزو وسكيكدة وتيبازة والبليدة والمدية وهو ما تسبب في اظطراب التوزيع خلال الفترة الأخيرة".

في هذا السياق، أكد، هدنة، أنّ "سونلغاز" ستتكفل بتعويض الموطنين التي تعرضت أجهزتهم الكهرومنزلية للتلف جراء الانقطاعات، وأوضح، هدنة" أنّه تم إحصاء العشرات من الموطنين الذين تضررت أجهزتهم الالكترونية والكهرومنزلية على مستوى مديريات سونلغاز عبر الوطن سيتم التكفل بتعويضهم.

وتعهّد المسؤول ذاته بمواصلة إصلاح الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات وإعادة ربط المناطق المتضررة بالكهرباء رغم صعوبة المسالك والتضاريس.