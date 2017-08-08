في انتظار حصول جميع الفلاحين على تعويضاتهم بعد دراسة ملفاتهم

تعويض 100 فلاح مؤمّن عبر 17 ولاية متضررة من الحرائق

تمكّن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وبالتعاون مع الصناديق الجهوية من تعويض 100 فلاح مؤّمن عبر 17 ولاية جرّاء الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، في انتظار تعويض جميع المتضررين في الأيام القليلة المقبلة بعد دراسة كامل ملفاتهم.

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الشريف بن حبيلس، عن الشروع في تعويض الفلاحيين المتضررين من الحرائق، معلنا عن تعويض 100 فلاح مؤمن عبر 17 ولاية، بعد زيارة الخبراء للأراضي المتضررة من الحرائق.

أوضح بن حبيلس في تصريحه للإذاعة الوطنية، أن الصندوق الوطني وبالتعاون مع الصناديق الجهوية عوض كل الفلاحين المؤمنين ضد الحرائق من الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، مضيفا في الوقت ذاته، أن العملية متواصلة بعد دراسة ملفات المتضررين، قائلا إنه تم تخصيص مبلغ يقدر بأكثر من ملياريّ سنتيم، مضيفا، أنه في 17 ولاية متضررة من الحرائق تم تعويض 100 فلاح ممن الذين يملكون عقدا للتأمين، وأن العملية مستمرة بحضور الخبراء حتى يستأنف الفلاح نشاطه في أقرب وقت.

في السياق ذاته، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن الصندوق بفروعه متواجد على المستوى الوطني وسيتم من خلاله تعويض الفلاحين المتضررين حتى غير المؤمنين حيث ستذهب التعويضات لمستحقيها -على حد قوله-

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد شرعت في اتخاذ اجراءات استعجالية لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة وتعويضهم عن الأضرار التي ألحقتها النار بمحاصيلهم الزراعية واشجارهم المثمرة، حيث تم تسطير برنامج للعمل به على المدى القصير يشمل 17 ولاية المتضررة من الحرائق التي مستها بعد موجة الحّر الشديدة، التي اجتاحت عدة ولايات من الوطن مؤخرا، حيث سيستفيد الفلاحون المتضررون من الحرائق من صناديق خلايا النحل وشجيرات مثمرة وغيرها من التعويضات التي ستكون استعجالية فور الانتهاء من الاحصاءات التي تقوم بها اللجان الولائية المنصبة عقب الاجتماع المنعقد بين اطارات الوزارة والولاة مؤخرا، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتعويض جميع المتضررين. في سياق ذي صلة، تم تجنيد مصالح مديرية الغابات جميع الوسائل المادية والبشرية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، في وقت تواصل خلية الأزمة والمتابعة على مستوى المديرية العامة للغابات، بعملية متابعة والسيطرة على جميع النقاط التي اجتاحتها النيران، لاسيما المناطق القريبة من التجمعات السكنية والأراضي الفلاحية.