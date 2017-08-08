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سعر صرف 1 أورو مقابل 128 دينار

البنك المركزي يقر بانهيار جديد للدينار أمام العملات الأجنبية

  08 أوت 2017 - 22:19   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
البنك المركزي يقر بانهيار جديد للدينار أمام العملات الأجنبية

لا تزال قيمة الدينار تسجل تراجعا رهيبا في التداولات الرسمية أمام العملات الأجنبية على غرار الأورو والدولار، بما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن ويُضعفها أكثر مما هي عليه اليوم خاصة وأن نسبة التضخم تفوق 6 بالمائة ما يؤزم الوضع الاقتصادي، وهذا وفق ما كشف عنه بنك الجزائر، ليتأكد بذلك على المنحى التنازلي الذي تعرفه قيمة العملة الوطنية في التعاملات الرسمية والموازية على السواء.

 

كشفت آخر تداولات الدينار الجزائري رسميا لدى بنك الجزائر عن بلوغ مستوى 128.104 دينار للأورو لدى البيع و128.054 دينار جزائري لدى الشراء، ويعد مستوى قياسي جديد تبلغه العملة الوطنية مقابل العملة الأوروبية الموحدة، بينما بلغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار 108.572 لدى البيع و108.557 لدى البيع، بلغ بالموازاة مع ذلك سعر صرف الدينار مقابل الجنيه الاسترليني 143.6902 دينار لدى البيع و143.613 دينار لدى الشراء.

وتسجل هذه التقلبات في سعر صرف الدينار في تعاملاته الرسمية، إثر التوجهات التي كشف عنها البنك المركزي الذي أقر عن الطريق التصريح الذي أدلى به محافظ البنك محمد لوكال مؤخرا عن تسجيل انخفاض في قيمة الدينار بنسبة 20 في المائة، بسبب سياسة التعويم لتحقيق بعض المكاسب الآنية، فيما تسعى السلطات العمومية حسب ما توصل إليه الاجتماع الأخير لمجلس النقد والقرض لاعتماد نظام جديد للحد من مخاطر هذه السياسة النقدية على المتعاملين والأنشطة الاقتصادية كذلك.

وكان الدينار الجزائري قد عرف انخفاضه مستويات قياسية خلال الشهر الماضي، حيث بلغت قيمة واحد أورو حدود 127.14، فيما تم تداول 1 دولار مقابل 108.46 دينار، حيث يعد هذا الانخفاض غير مسبوق منذ إطلاق عملة الأورو، مما يؤثر لامحالة في اختلالات في الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة.

مريم سلماوي

 

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