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لإنتاج بين 500 ألف و750 ألف طن سنويا من الهيدروجين

سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع مجمّعين تركيّين

  08 أوت 2017 - 22:20   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع مجمّعين تركيّين

وقعت الشركة الوطنية سوناطراك أول أمس، مذكرة تفاهم مع المجمعين التركيين رونيسانس اندوستري وبايغان للقيام بدراسة جدوى تخص مشروع منشأة لنزع الهيدروجين من البروبان في تركيا.

 

أوضحت الشركة الوطنية  سوناطراك  في بيان لها، أن هذه الدراسة تتعلق بتصميم، هندسة، تموين، بناء واستغلال هذه المنشأة وانتاج ما بين 500 ألف و750 ألف طن سنويا من البولي بروبلين في تركيا. وتعتزم الشركة الوطنية رفقة شريكيها التركيين القيام سوية بدراسة جدوى مفصلة حول هذا المشروع وتقييم إمكانية إنشاء شركة مختلطة بغرض تطويره.

ستسمح هذه الشراكة بضمان منفذ طويل المدى للبروبان الجزائري الذي سيستخدم كمادة أولية في هذا المشروع عالمي الحجم حسب البيان، كما سيضمن هذا المشروع أرباحا لمجمع سوناطراك تتناسب مع حصتها، وسيستفيد المشروع من عامل القرب من السوق التركي الذي يتميز بقوة طلبه على المنتجات البتروكيميائية يضيف نفس المصدر. يذكر أن التوقيع على المذكرة تم بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور ونظيره من  رونيسانس اندوستري ايرمان إيليكاك .

يملك مجمّع  سوناطراك  عدة مشاريع استثمارية في مجال الطاقة والاستكشاف بالخارج، حيث ينشط المجمع من خلال فرعه  سيباكس  في كتل استكشاف في موريتانيا والنيجر والتي ستعرف انطلاق عمليات الحفر في أولى الآبار في 2017 إلى جانب تونس وليبيا، كما يملك المجمع أصولا في البيرو، كما تعتزم سوناطراك حيازة -لوحدها أو بالشراكة-على أصول في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.

تجدر الاشارة إلى أن  سوناطراك  تخصص سنويا في الفترة بين 2015 و2021 ما يعادل 9 ملايير دولار لمشاريع استكشاف واستخراج المحروقات وهو ما يمثل 65% من إجمالي استثمارات المجمع، كما تعتزم سوناطراك تمويل جميع استثماراته المقررة إلى غاية 2017 بواسطة إمكانياته المالية الذاتية وأن تمويل المشاريع لما بعد 2018 سيعتمد على تطور أسعار النفط في الاسواق العالمية.

بوعلام حمدوش

 

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