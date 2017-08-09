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الإطاحة بعصابة تشوش على أجهزة التحكم في السيارات عند ركنها لسرقتها

  09 أوت 2017 - 14:57   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الإطاحة بعصابة تشوش على أجهزة التحكم في السيارات عند ركنها لسرقتها

تمكنت مصالح امن الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة من معالجة قضية خطيرة تتعلق بسرقة السيارات باستعمال أجهزة التحكم عن بعد، وتوقيف أفراد العصابة في حالة تلبس.

وحسب بيان لمصالح الأمن، تعود تفاصيل القضية إلى لقي عناصر فرقة الشرطة القضائية لمعلومة مؤكدة مفادها وجود شخصين على متن مركبة، يترصدون الأشخاص الذين يقومون بركن سياراتهم، ويشوشون على نظام غلق أبواب السيارة باستعمال آلات تشويش، بعدها يقومون بفتحها و الاستيلاء على الأغراض التي بداخلها، عليه، تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، حيث تم مشاهدة المشتبه فيهما وهما يقومان بفتح إحدى المركبات المركونة، بعد التقرب منهما وإخضاعهما لعملية الملامسة الجسدية القانونية، تم العثور بحوزتهما على جهازين (02) للتحكم عن بعد، وبعد تفتيش المركبة، عثر على جهاز ثالث للتحكم عن بعد، باستصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم (07) مفاتيح خاصة بتشغيل المركبات من مختلف الأصناف، جهاز تحكم عن بعد و بطاقات رمادية خاصة بعدة سيارات، بعد تقديم المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية المختص إقليميا أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

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