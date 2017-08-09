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الإنتاج الوطني للحبوب سيتجاوز الـ 35 مليون قنطار

  09 أوت 2017 - 15:45   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الإنتاج الوطني للحبوب سيتجاوز الـ 35 مليون قنطار

قال مدير الضبط و تنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الشريف عماري، إن الحرائق الاخيرة التي شهدتها الولايات الشرقية لن تؤثر على الانتاج الوطني للحبوب، مشيرا الى أن الانتاج الوطني سيتجاوز الـ 35 مليون قنطار من الحبوب.

وأوضح نفس المسؤول أن القلق الذي كان سائدا بجنوب  وشرق  البلاد فيما يتعلق بمحصول الحبوب قد "تناقص" بفعل الإنتاجية العالية المسجلة بمناطق وسط و غرب البلاد مشيرا إلى أن الإنتاج سيتجاوز 35 مليون قنطار من  الحبوب في أعقاب حملة الحصاد و الدرس التي ستختتم بعد بضعة أيام.

وأشار إلى أن العجز المسجل بشرق البلاد بشأن إنتاج الحبوب "لن يؤثر" على  المحصول الوطني مضيفا بأن إنتاج الحبوب تميز هذا الموسم بـ"وفرة'' بمناطق غرب البلاد على الخصوص.

وأفاد بأن الموسم الماضي كان إنتاج الحبوب "أكبر" بشرق البلاد مشيرا إلى عديد العوائق لاسيما المناخية منها (الجفاف الناجم عن ضعف تساقط المطر) التي سادت هذا الموسم مناطق شرق البلاد.

وصرح المتحدث كذلك أن عشرات الهكتارات من المساحات الزراعية قد تضررت خلال الأيام الأخيرة بفعل الحرائق بشرق البلاد خاصة بالطارف، سكيكدة، جيجل، عنابة و تبسة، مؤكدا بأن الدولة قد اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة آثار الأضرار الناجمة عن ذلك.

وذكر في هذا السياق بالوسائل التي يتم تسخيرها من أجل تثمين الأراضي  المستريحة وتعزيز أنظمة السقي و التموين بمختلف المواد و العتاد الضروري الذي يتطلبه النشاط الفلاحي.

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