إعفاء كل الطلبيات المسجّلة قبل فرض الرخص من الإجراءات الجديدة

لجنة عمل مختلطة لدراسة ملفات المستوردين لتحرير السلع المحجوزة بالموانئ

شرعت لجنة عمل مختلطة تضم كلا من وزارة المالية ووزارة التجارة ومصالح الجمارك في دراسة عمليات تحرير السلع المحجوزة في الموانئ، والتي تم استيرادها قبل فرض رخص الاستيراد تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد تلقيه طعونا من المستوردين المحجوزة سلعهم.

تستقبل اللجنة التي يرأسها وزير المالية ملفات المستوردين المتضررين من فرض رخص الاستيراد مؤخرا، لدراستها وتحريرها في أقرب الآجال، بعد أن أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزير المالية بدراسة الملفات عاجلا، وتحرير السلع التي ثبت أن طلبيتها جاءت قبل فرض رخص الاستيراد، حيث تعرف الموانئ حجز كميات كبيرة من السلع المستوردة التي كانت قبل أيام فقط غير خاصة برخص الاستيراد، على غرار مستوردي الغرانيت والرخام والعديد من المواد الغذائية، حيث ينتظر أن يتم الإفراج عن السلع بداية من الأسبوع المقبل، وتأتي تعليمة بوتفليقة، بعد أن تلقى طعونا من طرف المستوردين المحجوزة سلعهم، إضافة إلى قيام مستوردي الجرانيت والرخام بوقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة، بعد قرار منع استيراد الرخام والجرانيت، خاصة أن إقرار نظام الرخص على هذه المواد جاء بشكل مفاجئ، لقيام المستوردين بجميع مراحل الاستيراد من توطين بالبنوك وطلبها من طرف المصانع في الضفة الأخرى، خاصة أن البعض منهم لديهم عقود مع الموردين، وهو ما تسبب في نقص المواد، مؤكدا أن هذا القرار سيؤثر على سيرورة العمل، حيث اضطرت العديد من الورشات إلى غلق أبوابها وتسريح العمال، وعلقت الحكومة بداية شهر جويلية الماضي، استيراد عدة منتجات غذائية وصناعية مجددا، بعد تلك التي حظرت استيرادها في الأشهر الماضية، تكملة لتخفيض فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتوج الوطني، وتمثلت المنتوجات التي تم منعها من الاستيراد هذه المرة في صلصة الكيتشاب، المايونيز، ومنتجات غذائية من بيسكويت، شكولاطة، بالإضافة إلى الرخام، الغرانيت والمعدات الصناعية، وأرسلت وزارة المالية جمعية البنوك والمؤسسات المالية تعليمة لإخطارها بضرورة إعلام كافة البنوك التجارية بتعليق عمليات التوطين البنكي لاستيراد عدة مواد استهلاكية ومستحضرات، فضلا عن تجهيزات كهربائية مثل المحولات والرخام ومواد بلاستيكية.