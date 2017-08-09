سفير إثيوبيا بالجزائر يزور مجمّع كوندور بالبرج

دعوة لتطوير التبادل التجاري وتنويع الاستثمار بين البلدين

أبدى، صولومو أبيبي سفير إثيوبيا بالجزائر أوّل أمس، حرص بلاده الشديد على فتح آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر، ودعم سبل الشراكة وتنويعها في عديد القطاعات بما يسمح بتبادل الخبرات والاستفادة من مناخ الاستثمار بالبلدين، لما لهما من مكانة استراتيجية في القارة الإفريقية وإمكانيات ضخمة في المجال الاقتصادي ومخزون كبير من حيث الثروات.

قال صولومو أبيبي في ندوة صحفية أعقبت زيارته لمختلف وحدات مجمّع كوندور ومجموعة بن حمادي بولاية برج بوعريريج، أن بلاده تسعى إلى ترقية العلاقات الاقتصادية وجعلها في مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية، مذكرا بالدور الكبير للجزائر في فك الصراعات والخلافات التي كانت قائمة بين إثيوبيا واريتريا، ودور رئيس الجمهورية والدبلوماسية الجزائرية في رأب الصدع بين البلدين، وكذا دور الجزائر المحوري في تنمية إفريقيا وإقامة ملتقى الاقتصاد الإفريقي خلال السنة الجارية الذي فتح بحسبه أفاق الاستثمار وزاد من حجم التعاون الإفريقي في المجالات الاقتصادية والتجارية. ودعا سفير أثيوبيا في الجزائر المستثمرين الجزائريين إلى التوجه لبلاده قصد الاطلاع على قدراتها الاقتصادية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بمنح قروض بنكية تصل نسبتها حوالي 65 بالمائة، فيما يفرض على المستثمر دفع ما نسبة 35 بالمائة من قيمة المشروع، كما استعرض جملة من الإمكانيات التي تتوفر عليها بلاده، خصوصا في القطاع الفلاحي، الري والنقل بالسكك الحديدية. وأعرب السفير الإثيوبي عن إعجابه الكبير بما اطلع عليه من تطور في حجم الاستثمار بمجمع بن حمادي ومؤسسة كوندور الكترونيكس ، بعد زيارته لوحدة صناعة الثلاجات، وحدة المواد السمراء، مصنع أجهزة الاستقبال، وحدة تصنيع التلفزيونات، مصنع العجائن اكسترا الذي شرع في الإنتاج مؤخرا ووحدة البرج ستيل، مشيرا إلى أن شركة كوندور أصبحت رائدة في مجال الصناعات الالكترونية والتكنولوجيات الحديثة ليس فقط على المستوى الجهوي والإفريقي بل عالميا ايضا، كما أن سمعتها تعدت حدود الوطن إلى السوق الإفريقية والأوربية، داعيا رئيس المجمّع إلى زيارة إثيوبيا خلال شهر أكتوبر المقبل، للاطلاع على إمكانيات الاستثمار بهذا البلد، مبرزا إعجابه بطريقة تسيير الشركة وتركيزها على خلق تكامل وتنويع مجالات استثمارها، ما يعطي نظرة ايجابية عن التطور الحاصل في المجال الاقتصادي بالجزائر من حيث تنوع المنتجات، جودتها والتحكم في التكنولوجيا الحديثة، مبديا طموحه لخلق وتكامل اقتصادي بين البلدين، كما أشار إلى جهود بلده لتشجيع الاستثمار المنتج وخلق فضاءات جديدة للتبادل الاقتصادي من خلال الإعداد لجملة من الإجراءات التي من شأنها توسيع حجم التبادل الاقتصادي وتنويع فرص الاستثمار بما ينعكس على البلدين بتكامل اقتصادي متعدد الأوجه.