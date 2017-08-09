ستُجهّز بالمتطلبات الضرورية وتساهم في خفض الأسعار

فتح 5 نقاط لبيع الأضاحي في المدن الكبرى لتنظيم سوق الماشية

قررت وزارة الفلاحية والتنمية الريفية والصيد البحري، فتح خمس نقاط لبيع الأضاحي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل القضاء على الأسواق العشوائية للماشية والمحافظة على استقرار أسعارها.

أعلن زير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، عن فتح خمس نقاط لبيع الأضاحي في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة، قسنطينة، عنابة ووهران، مجهزة بالمتطلبات الضرورية، مضيفا خلال زيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية الجلفة، أن نقاط البيع هذه تتوفر فيها كل الظروف، بما فيها المصالح البيطرية والأعلاف والمياه للماشية، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تحتوي على كل المتطلبات التي يحتاج إليها المربون وكذا المواشي، وبخصوص الولايات الأخرى، أكد بوعزقي أنه تمت مراسلة الولاة لاقتراح نقاط بيع للأضاحي في كل مدينة، حيث جاء القرار للحد من الفوضى التي تعرفها سوق الماشية، لا سيما أن أسعار الأضاحي لم تحدد معالمها بعد، رغم أنه لم يفصلنا عن عيد الآضحى سوى أسابيع قليلة، ومن المنتظر أن يشرف الوزير اليوم على اجتماع خاص حول إجراءات بيع الأضاحي، بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لهذه العملية.

من جهته، انتقد عضو المكتب الوطني للفدرالية الجزائرية لمربي المواشي محمد بوكرابيلة، في تصريح لـ المحور اليومي ، تجاهل الحكومة لمتطلبات الموالين طوال أيام السنة وتذكرها لهم في المناسبات فقط، داعيا إياها إلى مرافقة الموالين ومساعدتهم، من خلال تعبيد شبكة الطرقات، توفير الكهرباء، المياه، والمحافظة على الثروة الغابية والنباتية عبر محاربة الحرائق وإيقاف غزو الإسمنت على الأراضي الفلاحية، كما تطرق محدثنا إلى مشكل نقص مادة الشعير في السوق، خاصة أن الموالين يعتمدون عليها كثيرا أثناء تربيتهم للمواشي، داعيا في الوقت ذاته، الديوان الوطني للحبوب إلى توفير هذه المادة الأساسية للموالين، التي أصبح ثمنها يتجاوز 2300 دينار جزائري، بعدما لم يكن يتعدى ثمنها 1500 دينار جزائري للقنطار الواحد على حد قوله، وفي سياق ذي صلة، طمأن بوكرابيلة المواطنين باستقرار أسعار الأضاحي هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية، مؤكدا أن سعر الأضحية سيكون في متناول الجميع، قائلا إن مبلغ الكبش سيكون ما بين 3 إلى 5 ملايين سنتيم .