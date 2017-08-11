في تعليمة وجهها للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

وزير التجارة يأمر بالإفراج عن السلع المستوردة والمحجوزة قبل فرض «الكوطة»

أمر وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي بمباشرة الإفراج -وببدون تأخير»- عن السلع المحجوزة في الميناء والتي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام الرخص، حيث تعرف الموانئ حجز كميات كبيرة من السلع المستوردة والتي كانت قبل أيام فقط غير خاضعة لرخص الاستيراد على غرار مستوردي الجرانيت والرخام والعديد من المواد الغذائية.

وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تعليمة لمدراء البنوك بالمباشرة الفورية في إجراءات التوطين المالي الخاصة بهذه السلع وتسهيل إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة، حيث أكدت التعليمة أنه «يسرني أن أبلغكم أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية قد استلمت مراسلة من طرف وزارة التجارة فيما يتعلق بتحرير السلع»، وتؤكد الوثيقة أن الإجراء يجب أن يتم دون تأخير ويتعلق الأمر بكل السلع التي تثبت الوثائق أنه تم استيرادها قبل تطبيق نظام رخص الاستيراد، وتأتي هذه المراسلة بعد التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية الى الحكومة بخصوص الاقتصاد الوطني والذي أمر فيها بالإفراج عن السلع المحجوزة في الميناء والتي تم استيرادها قبل تطبيق قانون رخص الاستيراد. وتعرف الموانئ حجز كميات كبيرة من السلع المستوردة والتي كانت قبل أيام فقط غير خاضعة لرخص الاستيراد على غرار مستوردي الجرانيت والرخام والعديد من المواد الغذائية، حيث ينتظر أن يتم الافراج عن السلع بداية من الأسبوع المقبل، وتأتي تعليمة بوتفليقة بعد أن تلقى طعونا من طرف المستوردين المحجوزة سلعهم، إضافة إلى قيام مستوردي الجرانيت والرخام بوقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة بعد قرار منع استيراد الرخام والجرانيت، خاصة وان إقرار نظام الرخص على هذه المواد جاء بشكل مفاجئ كون المستوردين قاموا بجميع مراحل الاستيراد من توطين بالبنوك وطلبها من طرف المصانع في الضفة الأخرى خاصة أن البعض منهم لديهم عقود مع الموردين وهو ما تسبب في نقص المواد، مؤكدا أن هذا القرار سيؤثر على سيرورة العمل، حيث اضطرت العديد من الورشات إلى غلق أبوابها وتسريح العمال. وقد علقت الحكومة بداية شهر جويلية الماضي استيراد عدة منتجات غذائية وصناعية مجددا بعد تلك التي حضرت استيرادها في الأشهر الماضية وهذا تكملة لتخفيض فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتوج الوطني وتمثلت المنتوجات التي تم منعها من الاستيراد هذه المرة صلصة، كيتشاب، مايونيز، ومنتجات غذائية بيسكويت، شكولاطة، بالإضافة إلى الرخام، الغرانيت والمعدات الصناعية، وأرسلت وزارة المالية جمعية البنوك والمؤسسات المالية تعليمة تشعرها بضرورة إعلام كافة البنوك التجارية بتعليق عمليات التوطين البنكي لاستيراد عدة مواد استهلاكية ومستحضرات، فضلا عن تجهيزات كهربائية مثل المحولات والرخام ومواد بلاستيكية.

أسامة سبع