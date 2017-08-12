الطلب على النفط سينمو إلى 1.5 مليون برميل يوميا

عدلت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها في نمو الطلب على النفط بوتيرة أسرع هذا العام، بما يساهم في تقليص تخمة المعروض رغم ارتفاع إنتاج الخام في أميركا الشمالية وضعف التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج

وحسب توقعاتها فإن الطلب على النفط سينمو في 2017 إلى 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.4 مليون برميل يوميا في تقريرها الشهري السابق، وقالت إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إضافية في العام المقبل. حسب رويترز.وقالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقراً لها "لابد وأن يجد المنتجون ما يشجعهم في الطلب، الذي ينمو على أساس سنوي بوتيرة أقوى مما كان متوقعا في البداية"